En el marco de la celebración de Halloween, el delegado presidencial RM, Emardo Hantelmann, la Seremi de Salud RM, Helga Balich, junto a Laboratorio AGQ Labs, realizaron pruebas de inflamabilidad en disfraces comercializados para menores de edad y entregaron las recomendaciones sobre en qué fijarse al momento de adquirirlos y cómo evitar conductas de riesgo frente al covid-19.

“Gracias a las pruebas realizadas hoy, a diferentes artículos y materiales en el laboratorio AGQ Labs, pudimos constatar la peligrosidad de los productos que no están fabricados con materiales que rige la normativa chilena. Esto nos entrega más información al momento de recomendar la compra de productos, artículos y dulces en esta celebración” manifestó Hantelmann.

“Hacemos un llamado a los padres y madres que sigan algunas recomendaciones de seguridad que buscan proteger a los niños y niñas ante eventuales riesgos en la compra de artículos fabricado y consumo de dulces. Comprar en lugares establecidos; fijarse en el rotulado del producto (este debe tener letra legible en español); verificar que el disfraz o mascara sea acorde a la edad del menor; en el caso del maquillaje debe contar con resolución y registro del Instituto de Salud Pública (ISP). entre otros, indicó el delegado presidencial.

“Privilegiar las actividades en casa, no podemos olvidar que continuamos en pandemia, debemos reforzar las medidas de autocuidado, lavarnos las manos con agua y jabón por al menos 20 segundos. Usar la mascarilla durante todo el recorrido, la máscara de disfraz no reemplaza el uso de mascarilla (a menos que esté hecha de dos o más capas de tela que cubra la boca y la nariz y no deje espacios alrededor de la cara), asimismo, se debe evitar el uso de una máscara de disfraz sobre la mascarilla, ya que esto puede significar un riesgo de asfixia”, añadió la autoridad.

Fiscalización y pruebas en disfraces

Equipos de la Seremi de Salud se encuentran fiscalizando a empresas distribuidoras y mayoristas de artículos considerados en la normativa de juguetes, como Ropas para disfrazarse, incluyendo tocados, sombreros asociados, pelucas y máscaras.

Esto con la finalidad de proteger la vida y salud de todos los niños y niñas. A la fecha, se ha retenido 355 productos que no cumplían con la normativa vigente.

La seremi Helga Balich hizo un llamado “a la responsabilidad, continuamos en pandemia y debemos seguir con las medidas de autocuidado. Por otra parte, recordarles a los padres que existen productos altamente inflamables y que tienen una mayor propagación en sus llamas, lo que es generado por el tipo de calidad en su fabricación. Por esto que es tan importante que los padres se fijen en el rotulado y sus recomendaciones de uso”.

“Como Seremi de Salud estamos fortaleciendo nuestras fiscalizaciones en espacios públicos y nocturno. Solicitando el pase de movilidad y que el aforo establecido en cada recinto cumpla con esto”, destacó.

Por su parte, Hantelmann reiteró que “recomendamos entregar los dulces en bolsas individualmente, para que las familias las tomen sin contacto físico. Al momento de preparan estas, es importante ponerse mascarilla y lavarse las manos con agua y jabón durante este proceso”.

“Pedirles a los participantes que esperan por sus dulces, que hagan una fila, para tener distanciamiento físico de al menos 1 o 2 metros. Que esta instancia de celebración y como la palabra lo dice, que sea realmente de celebración. Evitemos cualquier tipo de accidentes y por, sobre todo, Cuidémonos entre todos”, sentenció.