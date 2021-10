A principios de este mes, una mujer fue detenida tras confesar ser la autora de la muerte de su pareja en Maipú. Sin embargo, el caso dio un giro luego de que su hijo mayor presuntamente fuera el verdadero culpable del homicidio por apuñalamiento de la pareja de su mamá.

Según lo consignó Meganoticias, tras el vuelco la Defensoría Penal Pública indicó que el crimen fue cometido por legítima defensa ya que la familia sufría violencia por parte del hombre de 45 años asesinado.

El hecho ocurrió el pasado 6 de octubre en un departamento en la comuna de Maipú, cuando a mujer de 35 años habría apuñalado a su pareja en el cuello por lo que lo trasladó hasta un recinto asistencial donde se constató su muerte.

Tras esto, “la defensoría especializada en casos de género habló con ella, hablaron de su historia de vida y de lo que había sucedido, y se concluyó claramente que ella no había participado en los hechos, pero sí se dio cuenta del historial de violencia”, explicó la jefa de la Defensoría Regional Sur, Loreto Flores.

En la misma línea, el hijo mayor de la mujer dio conocimiento de los hechos violentos que vivía su familia por parte del hombre, y en ese momento confesó que él había sido el autor del crimen ya que defendió a su madre.

El joven indicó que junto a sus hermanos y mamá fueron maltratados por 10 años, y relató lo que habría pasado esa fatídica noche. “Tomé un cuchillo y salí corriendo, me guarde el cuchillo aquí, salí corriendo a buscar a mi mamá, porque escuche gritos (…) de auxilio. Pensé que la estaban matando (…) Levanto mi cabeza y él me lanzó una puñalada, y cuando él me lanza la puñalada pasó lo que pasó“, rememoró.

Cabe destacar que el hombre asesinado mantenía medidas cautelares por al menos ocho denuncias de violencia intrafamiliar, e incluso ya no vivía con su pareja, pero no las cumplió.

“Era mi mamá o él”

A su vez, el joven afirmó que su familia y amigos también había sido testigo de los golpes que recibió su madre. “Ya eran muchas las agresiones, cada vez más violentas, mi mamá terminaba llegando al hospital con todo su cuerpo morado, sus brazos cortados (…) Esto podía pasar en cualquier momento. Era mi madre o él“, lamentó.

Finalmente, el 9° Juzgado de Garantía de Santiago formalizó al joven por el delito de homicidio calificado, por lo que se le fue decretada la medida cautelar de arresto domiciliario debido a los antecedentes por violencia por parte del asesinado.