Una pareja acusaron haber sido víctimas de un secuestro durante al menos una hora, luego de que un grupo de desconocidos los abordaran a las afueras de su casa en un portonazo, para sustraerle su vehículo.

La víctima de esta situación, Esteban Paillao, relató lo que le ocurrió el pasado sábado a las 17:40 en San Bernardo, cuando llegó en su automóvil junto a su esposa a su domicilio.

En conversación con Expreso Bío Bío de La Radio, el hombre indicó que de un momento a otro cuando estacionaba su auto, “me pusieron una pistola en la cabeza, y me dijeron que no hiciera fuerza porque o sino me iban a disparar”.

Después de eso los sujetos los forzaron a entrar a su propio vehículo y explicó: “Me venían siguiendo, por lo que se ve en las cámara. Nos amarraron y nos tiraron al asiento de atrás y nos tiraron a las 18:40 cerca de Angostura”.

“Después caminamos y pedimos ayuda en una botillería. Nos dijeron que no habláramos porque iba a ser peor (…) A cada rato llamaban a un ‘jefe’ para decirle que ‘habían cumplido con lo prometido’ (…) Seguramente buscaban mi vehículo, que era una H-1 2016 (…) después se dieron a la fuga hacia el sur y el auto aún no aparece”.

Ante la situación, las víctimas realizaron una denuncia en la prefectura de Carabineros de Paine, “vinieron a mi casa del Servicio de Investigaciones de Carabineros (…) para hoy comenzar a buscar a las personas y al vehículo”.

Cabe destacar, que el automóvil era el único sustento laboral para la víctima ya que se dedica a transportar pasajeros desde el Aeropuerto de Santiago.

Por el momento, los uniformados iniciaron una búsqueda del vehículo (de patente HFFXD-67) y de los acusados para esclarecer la situación que aún los mantiene con miedo.

Escucha aquí la entrevista realizada por Loreto Álvarez y Álvaro Escobar