Durante la tarde de este miércoles un ciclista resultó muerto luego de haber sido atropellado por un camión 3/4 en la comuna de Huechuraba.

La situación ocurrió en Bajada La Pirámide a la altura de la salida del túnel San Cristóbal, donde el tránsito se encuentra desviado.

Según lo indicó el teniente Claudio Vial, de la Prefectura Motorizada de Carabineros, el ciclista no contaba con elementos de seguridad mientras circulaba por la vía, e incluso según las normas del tránsito los ciclos no motorizados no pueden transitar por vías de alta velocidad como las autopistas.

En ese contexto, mientras Carabineros se encontraba en el sitio del suceso, lograron fiscalizar a un ciclista que se movilizaba por la vía, y fue multado.

(17.55) Sólo una pista habilitada en bajada La Pirámide, altura salida túnel San Cristóbal, debido a procedimiento por accidente con persona fallecida. Alta congestión por La Pirámide desde Puente Centenario y por Túnel San Cristóbal hacia Huechuraba. Opte alternativas https://t.co/dgsHUM9Mmj — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) October 13, 2021

La SIAT de Carabineros se encuentra en el lugar, donde realiza las pericias correspondientes.