Durante la madrugada de este martes concluyeron los trabajos de Aguas Andinas en el acueducto El Carmen, lo que llevó a realizar un corte de agua de 20 horas en sectores de Renca, Independencia, Recoleta, Providencia y Conchalí.

Según informó la compañía, el servicio se retomó a eso de las 5:00 de la madrugada, una hora antes de lo presupuestado.

“Las labores concluyeron de manera exitosa luego de una acuciosa inspección del acueducto, la que incluyó trabajos de reparación de filtraciones, así como la renovación de válvulas de gran tamaño que permitirán reforzar el suministro de esta zona de la ciudad”, aseguró la compañía.

Por su parte, el director de Clientes de Aguas Andinas, Eugenio Rodríguez, expresó que “gracias a estos trabajos podremos contar con un abastecimiento más seguro y resiliente, atributos clave considerando el escenario de profunda sequía que nos golpea por más de 12 años”.

A pesar de ello, en redes sociales hay clientes que reclaman a la sanitaria que aún no vuelve el suministro de agua en sus domicilios.

Se supone que repondrían el servicio a las 6:00 a.m. y aún nada 😭😩.

Buen día, ¿a qué hora se espera la reposición del agua? En Santos Dumont 750 aún no llega.

Ya les escribí al interno. En Av independencia 435 aún no ha llegado el agua.

En independencia aún no vuelve el agua 🙁

No que el agua iba a volver hoy??? @aguas_andinas #Providencia no puedo bañarme aun porque no tengo presión de agua para que el calefont se caliente sale un hilo de agua!!! @Muni_provi

— Lunatik💋 (@LunaticUc) October 5, 2021