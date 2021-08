La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de nulidad deducido por la defensa, en contra de la sentencia que condenó a José Wilson Calfual Rivera a la pena única de 10 años y un día de presidio efectivo, en calidad de autor de los delitos consumados y reiterados de abuso sexual impropio y abuso sexual agravado de menor de 14 años de edad.

En fallo unánime, la Octava Sala del tribunal descartó error en la valoración de la prueba en la sentencia impugnada, dictada por el Primer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago.

Los ilícitos fueron perpetrados en la comuna de Cerro Navia, entre 2013 y octubre de 2015 cuando el condenado realizó tocaciones de connotación sexual transgrediendo a la menor en múltiples ocasiones.

“Qué en particular, en el considerando décimo de la sentencia recurrida, se hace un análisis y valoración de la prueba rendida en la causa, refiriéndose a los testimonios de los testigos que declararon en el proceso, detallando los aspectos de ellas que van dando apoyo a los hechos que dan por configurados los delitos que se le atribuyen al condenado”, sostiene el fallo.

La resolución agrega: “Así mismo se consideró que en las dos oportunidades que la menor develó los hechos a terceros ajenos a su entorno cercano, fue de una manera completamente espontánea y no existió antecedente alguno que pudiera hacer sospechar de alguna presión para que ella lo hiciera. Por el contrario, aparecen como una necesidad imperiosa de buscar ayuda y protección”.

“Que como antes se dijo, en el caso de autos los sentenciadores entregaron debidamente la justificación que demanda la ley y no se trata en la presente sede de determinarse por esta Corte de nulidad si la prueba convence o no de la acreditación de los hechos –puesto que esa es tarea soberana del Tribunal de Juicio Oral ante el que se rinde esa prueba–, sino de revisar si en ese proceso justificativo se contraviene o no la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, cuestión que, se dijo asimismo, no acontece en lo absoluto”, razona.

“Por tales razones, la nulidad esgrimida habrá de ser desestimada”, concluye.