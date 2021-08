Durante esta semana, la madre de una bebé de un año denunció maltrato contra su hija al interior del Hospital Roberto del Río en la comuna de Independencia en la región Metropolitana.

La fuerte situación, que fue viralizada a través de redes sociales, la captó Anika García cuando encontró a su hija amarrada desde su muñeca a su cuna, además de orinada.

Según lo consignó a 24 Horas, la madre relató el momento en que se percató de la situación: “Me voy a lavar las manos y veo a la niña en la condición en que está, esa grabación fue en ese momento mientras yo entraba. Me desconcerté, me sentí mal porque es mi hija. Eso no se le hace a ningún niño, a ninguna persona”.

La bebé se encontraba en el recinto hospitalario desde hace algunos días a la espera de donantes de sangre en el pabellón de oncología, por esta razón su madre no había podido entrar a visitarla por su delicada condición, sin embargo se encontró con este escenario.

Por ello, Anika manifestó, “estaba amarrada y orinada, la excusa es que se había arrancado la sonda, pero no tiene justificación“.

La respuesta del hospital

Desde el Hospital Roberto del Río descartaron alguna irregularidad en el procedimiento y es esta línea el doctor Néstor Ortega, director del hospital, afirmó que “la contención es una medida habitual en pacientes pediátricos, ya que ellos se retiran de forma inconsciente vías venosas por donde se administran los medicamentos o los elementos necesarios para su monitorización”.

Sin embargo, el recinto asistencial puntualizó que ” de ser necesario se realizará una investigación sumaria para determinar eventuales responsabilidades”.

Diputadas de PPD ofician a ministro Paris

Las diputadas del PPD Patricia Rubio y Carolina Marzán, oficiaron al Ministro de Salud, Enrique Paris; y al Director del Hospital Roberto del Río, Néstor Ortega, con el fin de que se entregue la mayor cantidad de antecedentes por el hecho.

Asimismo, solicitaron a la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, que se haga parte del asunto, a través de las facultades que le otorga su cargo.

“Estamos frente a una grave situación de indignidad a la que fuera sometida la niña por parte del personal de la salud del Hospital Roberto del Río. Es por ello que hemos solicitado explicaciones al Ministro Paris y al Director del hospital para que informen sobre la situación que vivió esa paciente y de las acciones tomadas al respecto. Resulta evidente la necesidad de establecer garantías de la niñez en los niños, niñas y adolescentes”, afirmó la diputada Rubio, quién es Presidenta de la Comisión de Familia de la Cámara.

Por su parte, la diputada Carolina Marzán, sostuvo que “estos oficios formalizan las gestiones que desde ayer hemos estado realizando. Al ver esta terrible situación me comuniqué con el ministro Paris para solicitar se aclarara el por qué de este “protocolo” deshumanizado. No puede ser que se amarre a una bebé y se le mantenga en condiciones de evidente descuido y maltrato”.

“Esto vulnera los derechos de la niña, atenta contra su dignidad, le deja traumas arraigados en su inconsciente y hace un brutal llamado a humanizar la atención en el sistema de salud. Que existan “protocolos” que prioricen amarrar a una bebé antes de permitir que su madre cuide de ella, es francamente una deshumanización de la atención que no puede seguir presentándose en hospitales de nuestro país. Es hora de poner más calor humano en la frialdad que muchas veces se siente en un hospital”, concluyó la diputada Marzán.