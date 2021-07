Una mujer junto a su esposo fueron atacados y asaltados por un grupo de delincuentes la noche del lunes lo que resultó en el robo de su automóvil en Maipú.

La pareja, en conversación con Radio Bío Bío, afirmaron que la situación fue muy violenta y que “la tranquilidad no está en ningún lado. No nos esperábamos algo así”, señaló.

El asalto ocurrió la noche del lunes cuando la mujer y su esposo llegaron a su domicilio ubicado en la comuna, cuando un grupo de tres desconocidos los abordaron y atacaron.

En ese momento, el grupo delictual robó el automóvil con la mujer en su interior, quien minutos después se lanzó desde el vehículo en movimiento hacia la calzada.

“Yo pensé que mi esposo se había subido a la camioneta, y por eso me subí. Un poco más de una cuadra me di cuenta que no era mi marido y le empecé a pegar (…) Ahí me dijo ‘te voy a pegar y bajar, porque la camioneta es mía’. Ahí salté”, relató la víctima del asalto.

Además confesó que, “me arrepiento de haber actuado (…) No temí por mi vida, lo único que me preocupaba era el hombre que quedó abajo, que le podía hacer algo a mi marido”.

En tanto, su marido señaló: “Me pillaron de sorpresa. Fue fuerte, el vehículo no lo siento porque sé que mi gente está bien (…) Yo la iba a guardar, tenía la llave puesta. En ese trayecto se metió”.

Como resultado del violento robo, la mujer quedó con algunas lesiones mientras que los sujetos —quienes no los amenazaron con armas de fuego— se dieron a la fuga.