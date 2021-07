El gobernador regional Metropolitano, Claudio Orrego, se juntó hoy con el ministro de Educación, Raúl Figueroa, para conocer el estado de situación para el regreso presencial a clases en la región Metropolitana. En la ocasión, Orrego le exigió al titular del Mineduc que el Gobierno tome las medidas para que este regreso se haga de forma gradual, voluntaria, pero, sobre todo, segura.

“Le hemos exigido al Gobierno que se tomen todas las medidas para que se haga de manera segura. No podemos exponer ni a los profesores ni a los paradocentes, ni a los auxiliares ni a los niños a ningún rebrote del COVID porque no están las medidas adecuadas sanitarias y de distanciamiento social. En segundo lugar, le hemos planteado que esto debe ser voluntario, ya que las realidades de las familias son distintas y es importante que se permita que los padres y madres y apoderados decidan cuando sus niños puedan o no volver. Y que se tenga conciencia de que no todas las comunas tienen las mismas condiciones y que inclusive entro de la misma comuna hay distintas realidades en los distintos liceos y colegios, y que eso debe considerarse”, indicó Orrego.

Un tercer punto, es la preocupación del Gobierno Regional por el acceso a Internet, herramienta fundamental en estos días de teletrabajo y aprendizaje en línea.

“Le hemos planteado una preocupación -en la cual queremos colaborar como GORE Metropolitano- y es que se requiere que los alumnos tengan acceso a Internet. Vamos a continuar durante un buen tiempo con este sistema híbrido, y se requiere que el Gobierno destine recursos para que los niños puedan tener conectividad. No basta un computador o una Tablet, y por eso nosotros nos vamos a reunir esta semana con la industria para plantear un plan de corto plazo para garantizar la conectividad en aquellas comunas que tienen zonas rojas”, dijo el gobernador.

También en la reunión, Orrego le planteó a Figueroa diferir los horarios de entrada de los estudiantes de la Educación Superior y alumnos de tercero y cuarto medio, como una manera de garantizar el distanciamiento social -particularmente en el transporte público- y que no se topen con las horas en que normalmente la gente va a trabajar.

“La salud y la vida de las personas está por sobre todo, y eso tenemos que garantizarlo. Pero también creemos que es importante que nuestros niños, niñas y adolescentes, que llevan mucho tiempo encerrados puedan ir volviendo a la experiencia educativa… Tener a los niños y adolescentes chilenos durante más de un año sin asistir presencialmente a clases genera brechas educativas, sobre todo en los más pobres, genera problemas de salud mental, de sociabilidad, muy graves”, agregó.

Por su parte, el ministro Raúl Figueroa calificó de “positiva” la reunión y recordó las cifras del Mineduc, que hablan de que el 70% de los establecimientos de la región ha tenido actividades presenciales durante el primer semestre, y que se siguen inyectando recursos para que el sistema educativo pueda adecuarse a la pandemia.

“Creemos que la base de un trabajo coordinado con el Gobernador es fundamental para trabajar todos, sin distinción, con un principal objetivo: cómo asegurar el mayor bienestar de nuestros niños y jóvenes en un contexto complejo de pandemia, y cómo entregar también todas las condiciones para que los alumnos puedan encontrarse, con seguridad, en la sala de clases. Destaco la conversación con el Gobernador, donde desde las respectivas posiciones hemos sido capaces de fijar un objetivo común de cómo apoyar al máximo a los establecimientos para que puedan estar disponibles para las familias y cuáles son las condiciones de seguridad que se requieren para que los padres puedan tomar esa decisión”, dijo Figueroa.