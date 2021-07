Tras la brutal encerrona que sufrió una madre con sus dos hijas de 5 y 9 años en Quinta Normal, la familia se refirió al hecho que las atemorizó y agradecieron estar bien a pesar de todo.

En la instancia, la hija menor de la víctima afirmó que los delincuentes que las abordaron “no eran tan malos, porque me dijeron que no me iba a pasar nada”.

En tanto, la madre sinceró que “hoy me levanté con el agradecimiento de estar bien, sana. Que mis hijas están vivas, todos saben las terribles noticias con las que nos hemos tenido que encontrar. Hoy me siento bendecida”.

El violento hecho ocurrió a las 19:00 del lunes en la intersección Vicuña Rozas con Júpiter, cuando al menos 4 desconocidos les realizaron una encerrona a la familia. En ese momento, los sujetos intimidaron a las víctimas y se dieron el tiempo de bajar a las menores de edad para luego robar el vehículo.

La mujer relató que tras el asalto éste se repetía sin parar en su mente, “la sensación de ayer (es) constantemente, entonces no fue mucho lo que pude dormir. A mis hijas les traté de explicar que lo importante es que estábamos bien y que no nos habían hecho nada, que no eran tan malos los chiquillos porque de alguna forma me entregaron a las niñas“.

En la misma línea, la madre de las menores de edad afirmó que por el momento se encuentran bien, sin embargo, cree que con los días el hecho se podría manifestar.

Para finalizar, sostuvo que “espero olvidarlo (…) Entiendo que la delincuencia es un problema nuestro, de la sociedad, que ellos no han tenido las oportunidades que tenemos nosotros para estudiar y surgir (…) Se llevaron muchas cosas, espero que les sirvan, no quiero nada”.

Por ahora, la familia cuenta con el apoyo de la Unidad de Víctimas del Ministerio Público mientras que siguen las indagaciones para dar con el paradero de los delincuentes.