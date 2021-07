En conversación con Expreso Bío Bío un auditor de La Radio, Carlos Sánchez, relató el violento robo del que fue víctima en Lo Espejo y el desamparo que ha sufrido tras el hecho que vivió.

Según su testimonio, el hecho se dio el pasado 15 de junio “cuando me dirigía a mi trabajo a las 04:00 de la mañana, esto ocurrió en Américo Vespucio con calle Plutón (…) Llegaron 6 tipos me hicieron la encerrona y entregué el vehículo”.

En ese momento, la víctima del robo procedió a realizar el corte de corriente del automóvil —ya que mantenía este sistema—, por lo que logró recuperar el vehículo.

“Carabineros estaba atado de manos (…) Interpuse la denuncia, pero en la Fiscalía no están ingresados en el caso, me dijeron que tenía que esperar 7 días hábiles para que se ingresara, pero eso no pasó”, por ende desde el Ministerio Público le recomendaron realizar un reclamo por la demora.

“Me siento solo, existe una despreocupación por parte del Estado. Dijeron que iban a poner más efectivos, pero ese día no había nada“, rememoró la víctima.

En tanto, Sánchez reafirmó que tras el violento hecho, personal de Carabineros actuó como una compañía pero no como una autoridad que le haya ayudado. “A mi nadie me ha llamado para pedirme ningún antecedente, esa es la justicia que existe para los pobres y desplazados”, manifestó.

“A mi me gustaría interpelar al ministro del Interior y a la señorita Martorell porque aquí hay un tema de seguridad pública que se fue de las manos”, finalizó.

Escucha la entrevista realizada por Loreto Álvarez y Álvaro Escobar