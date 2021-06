Tras este nuevo peak de la pandemia que estamos viviendo en los últimos meses, y el regreso de las cuarentenas en la región Metropolitana y varias comunas del país, TECHO-Chile lanza por segundo año consecutivo la campaña de emergencia “Chile Comparte”, para ir en ayuda de los más golpeados por la crisis.

Chile Comparte 2021 se lanzó esta mañana desde una de las cocinas comunitarias apoyadas por la Fundación, en el campamento Milla Antü en la comuna de Puente Alto, una de las más afectadas por la pandemia.

El Catastro de Campamentos 2021 de TECHO-Chile y Fundación Vivienda, reveló que hoy más de 81 mil familias viven en cerca de mil campamentos en todo Chile, la cifra más alta desde 1996. En un escenario de crisis social y sanitaria, y recién iniciado el invierno, la Fundación hace un amplio llamado a sumarse a la campaña “Chile Comparte 2021”, enfatizando que hoy es necesario multiplicar los esfuerzos para apoyar a las familias vulnerables, acudiendo con ayuda tan esencial como vivienda, calor y alimento.

La campaña busca financiar al menos mil viviendas básicas -además de la reparación y mejoras de viviendas para enfrentar el invierno-, más de 12 mil recargas de gas para calefacción y cocinas, y apoyar a las más de 100 cocinas comunitarias con que trabaja TECHO-Chile que siguen funcionando, porque muchas familias no pueden costear su alimentación.

La pandemia está lejos de llegar a su fin y las familias más vulnerables siguen siendo las más golpeadas. Súmate a nuestra campaña y haz tu aporte en https://t.co/IYYBiYW8Ad, porque hoy sigue siendo urgente acudir con ayuda esencial a quienes más lo necesitan#ChileComparte2021 pic.twitter.com/8DvM2fLZGx — TECHO-Chile (@TECHOChile) June 16, 2021

La cocina comunitaria del Campamento Millantü, lugar desde el que se dio inicio oficial a la Campaña, ya lleva más de un año funcionando de manera continua; nació en mayo del 2020 liderada por Elizabeth Pérez y funciona 7 días a la semana, alimentando a miles de familias al mes, a través de la entrega de más de 420 raciones de comida diarias. “En tiempos tan difíciles como los que estamos, los campamentos somos los que estamos más expuestos a la pandemia y pasamos más necesidades. Gracias a esta ayuda y las donaciones podemos tener las ollas funcionando y resguardarnos más del frío en este invierno”, expresó Elizabeth Pérez, dirigenta de la comunidad.

Héctor Guarda SJ, capellán de TECHO indicó que “no es aceptable que miles de familias no tengan agua, no tengan baño, no tengan luz. Nos hablan de una herida que como sociedad chilena nos debe interpelar, a todos y todas. Por esta razón este año volvemos a hacer un llamado a todos quienes quieran apoyar a las familias más vulnerables en esta emergencia, porque las familias no pueden esperar”.

¿Cómo aportar?

Las donaciones se pueden realizar directamente en la página web www.chilecomparte2021.cl, donde las personas podrán seleccionar en qué prefieren que se traduzca su donación, ya sea apoyando a Chile Comparte Vivienda (reparación de vivienda o entrega de viviendas de emergencia), Chile Comparte Alimento (apoyo a las cocinas comunitarias con raciones de comida), o Chile Comparte Calor (recargas de gas para calefacción o cocinas).

Colaboración corporativa

Hasta el momento, empresas como Santander, Sodimac, Walmart, Derco y Abastible se han sumado a la campaña, y TECHO-Chile hace un llamado a todas las organizaciones que quieran aportar a Chile Comparte, a hacerse parte y ayudar a las familias más afectadas por la crisis y la pandemia.

Chile Comparte Calor 2021 comienza con significativa donación de Abastible

Con la llegada del invierno, las familias más vulnerables no están preparadas para recibir el frío y las lluvias. Esta situación se hace aún más urgente de solucionar con la pandemia, por la escasez de recursos económicos para conseguir fuentes de energía y abrigo.

Es por esto que Abastible se embarcó nuevamente en Chile Comparte Calor -iniciativa que crearon junto a TECHO el año pasado-, y se comprometió con una importante donación inicial de recargas de gas para 4500 familias vulnerables a lo largo del país.

“Para nosotros Chile Comparte Calor se identifica plenamente con nuestra vocación de trabajo por el bienestar de las comunidades. Por segundo año consecutivo, estamos muy orgullosos de ser parte de esta alianza con TECHO que nos permite apoyar a mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables, especialmente niños, adultos mayores y familias que viven en campamentos que están siendo afectados”, indicó Julio Vidal, Gerente de Sostenibilidad de Abastible.

Además, la campaña busca recaudar recursos que permitan llevar 12 mil recargas de gas para calefacción y cocinas comunitarias a cientos de comunidades a lo largo de Chile.