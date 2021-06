La mañana de este miércoles, una de las mejores amigas de la subinspectora de la Policía de Investigaciones (PDI), Valeria Vivanco, asesinada en la región Metropolitana reveló que la víctima del crimen estaba consciente del peligro que corría por lo que siempre llevaba consigo una carta de despedida.

Según Camila, en conversación con Mucho Gusto de Mega, “hubo un momento en que ella se estaba arriesgando, me contó que tenía una carta en su billetera y le dije ‘Vale no me digas eso, que a ti no te va a pasar nada’ y me decía ‘sí, si yo corro riesgo"”.

“‘En la billetera yo tengo una carta en caso que me pase algo, tú di que yo tengo una carta‘”, le confesó la detective fallecida a su amiga mediante un mensaje.

Camila no confirma la actual existencia de esa carta, sin embargo lo dio a conocer ya que Valeria “sabía que había entregado su vida y que en cualquier momento le podía pasar algo, que le podía tocar su minuto”.

En la misma línea, afirmó que, “la Vale se fue en grande, porque era grande y se tiene que hacer justicia en grande (…) Esto no puede seguir pasando no se puede matar a la policía”.