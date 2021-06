Un ciudadano chileno con antecedentes de robo en Francia fue deportado a nuestro país y a su llegada fue detenido por mantener antecedentes similares en el territorio nacional. Según se indicó, en un intento de evitar el traslado, el individuo habría intentado quitarse la vida realizándose heridas cortantes e ingiriendo tres cucharas metálicas, las que fueron detectadas en el aeropuerto por un escáner de Rayos X.

Quien se refirió al hecho fue el subprefecto Harry Cerda, jefe del Departamento de Inspección Secundaria del aeropuerto de Santiago. Según dijo, “el día 28 de mayo del presente año arribó al territorio nacional un ciudadano chileno proveniente desde Paris, Francia, en el vuelo Air France, quien era deportado por haber cumplido una condena por el delito de robo durante seis meses”.

Cerda explicó que el individuo registraba una orden de aprensión pendiente por el delito de robo en lugar habitado, por lo que fue esperado a su llegada para ser detenido y conducido al recinto de guardia.

“Mientras era trasladado hasta el recinto de guardia, esta persona presentaba diversos cortes en su cuello, al ser consultado respecto a estas heridas que presentaba, este sujeto señaló habérselas hecho el mismo y por cuanto no quería llegar a Chile”, sostuvo.

Asimismo, indicó que el detenido contó en el trayecto haber “ingerido tres cucharas metálicas. Conforme a ello, y de acuerdo a la gravedad de lo señalado, le sugerimos de manera voluntaria proceder a realizarle una prueba de Rayos X a través del Body Scan, quien accedió de manera voluntaria”.

En ese momento las autoridades se percataron de que efectivamente el sujeto se había tragado tres cucharas que estaban alojadas en su intestino.

“Conforme a la gravedad de esto, fue conducido de manera inmediata a un centro asistencial. Dicha información fue comunicada de manera inmediata a la Fiscalía Local de Pudahuel quien dispuso que el control de detención se originara ese mismo día en la tarde”, adujo.

En relación al control de detención, precisó que “se realizó de manera telemática y el juez de Garantía ordenó que esta persona quedara en libertad en el lugar por cuanto tenía que ser intervenido y fue citado con posterioridad para una nueva audiencia”.

Cerda explicó que el sujeto, cuando abandonó el país anteriormente, lo hizo a través de un paso fronterizo no habilitado, por lo que no registró salida. “Tiene arraigos vigentes por diversos delitos y además registra antecedentes policiales por los delitos de hurto, robo y robo en lugar no habitado”, puntualizó.