Una grave situación ocurre en el Colegio Salvador Sanfuentes en la comuna de Santiago. Según lo informado, algunas mesas del local de votación se encuentran cerradas ya que no han sido constituidas.

Esto hizo que votantes que se dirigieron al recinto, fueran devueltos a sus casas sin poder ejercer su derecho a sufragio.

El encargado del local de votación informó que, “me faltaba gente, y ahora hay gente que se ofreció pero no me alcanzan (…) ojalá que el proceso se lleve de buena forma”, además aseguró que no tiene la facultad para fusionar mesas por lo que se está a la espera de la instrucción del Servel.

Por ley, a las 12:00 las mesas sin vocales se deberían fusionar con otras, pero al parecer ese protocolo no ha sido llevado a cabo.

Ante el hecho, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, afirmó que “el Servel y el delegado (del local) están tomando la medida para que todas las mesas sean constituidas y hay medidas adicionales, como pedir que otros vocales tomen la mesa o fusionar las mesas, por lo tanto el delegado tiene las herramientas para constituir las mensas y endentemos que se están tomando esas medidas”.