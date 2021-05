Un violento portonazo ocurrió la noche de este viernes en la comuna de San Miguel, región Metropolitana.

Desconocidos con armas de fuego intimidaron a un conductor y a sus acompañantes, robando su automóvil de marca Chevrolet, modelo blazer, color blanco y de placa patente PC-VY-81. Cabe señalar que ninguno de ellos resultó lesionado.

En conversación con Radio Bío Bío, el afectado, Mauricio Vázquez, comentó que fue “una situación de terror, inseguridad (…) cuatro tipos con pistolas, un disparo al aire, imagínate nos hubiesen disparado a nosotros”.

“Nos vieron con la camioneta prendida y nos bajaron a punta de pistola (…) un tipo salió atrás mío porque vio mi cadena, trato forcejearme para quitarme la cadena y no fue capaz y después se tuvo que salir por la ventana”, detalló.

La pareja del conductor señaló a La Radio que no se dio cuenta cuándo los ladrones llegaron, sin embargo, vio que uno de ellos apuntó con un arma a Mauricio.

“Teníamos cosas en el carro, pero no me pasó nada por la mente, sólo saber cómo estaba él. Llamé al #133 y al #144, y nadie atendió, todavía estamos esperando y no vemos ningún tipo de seguridad”, lamentó.

En las imágenes de la cámara de vigilancia se evidencia el momento en el que los involucrados llegan, forcejean con Mauricio y roban el vehículo.

Según constató Radio Bío Bío, Carabineros llegó al lugar para adoptar los procedimientos de rigor.