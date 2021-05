Un joven de 20 años se hizo pasar por el heredero de una millonaria fortuna italiana para estafar a través de Facebook a una Técnico en Enfermería por un total de $8,5 millones para costear una supuesta operación a corazón abierto.

Según lo consignó LUN, el protagonista de esta historia es el ciudadano peruano Piero Rosales quien sedujo a Nicole, una mujer separada, 10 años mayor que él y madre de un hijo.

Una historia de amor intenso

A fines del año pasado, Piero y Nicole se conocieron a través de “Facebook Parejas” en las redes sociales, lo que desencadenó un intenso romance. Piero, supuestamente, era un prevencionista de riesgos que trabajaba en una construcción en Las Condes gracias a los contactos de su padre que supuestamente era italiano.

Según la información confirmada por el comisario Héctor Gómez de la PDI, el joven sí trabajaba en una construcción, pero como un obrero especialista en empastar murallas. Y además, el comisario puntualizó que Piero no era europeo.

Ante esta revelación, Nicole agregó que el joven hablaba bastante bien el idioma italiano ya que lo había escuchado hablar por teléfono un par de veces.

Además, según el relato de Piero, él estaba viviendo en la casa de su asesora del hogar de nacionalidad peruana ya que la consideraba como “su madre adoptiva”.

Tan solo 2 meses de vida

A un mes desde que comenzaron a hablar y con un poco más de confianza, Piero le contó a Nicole que lo afectaba un tumor al corazón, y que solo le quedaban 2 meses de vida si es que no era sometido a una operación de urgencia.

En ese momento, el supuesto heredero italiano sinceró que su padre le había dado la espalda y ese también era el caso sus padres adoptivos. Esto significaba que había quedado en la calle y sin dinero.

Nicole afirmó que se sintió conmovida ante el relato, así que decidió solicitar un superavance en una casa comercial por $8 millones 500 mil para entregárselo a su galán.

“Amor, si llega a pasarme algo, dejaré escrito en mi herencia que tú recibirás el 100% de mis acciones”, fue el mensaje que le envió Piero a su enamorada luego de su noble gesto.

“Lo que me pasó es una tragicomedia, pero me da rabia haber sido tan tonta. Quedé con esa sensación, por eso ahora no presto ni $100. Quedé endeudada por 5 años, todos los meses voy a tener que pagar más de $200 mil”, precisó Nicole.

Finalmente, Piero fue detenido en su casa donde se le fueron incautados $6 millones en efectivo, consolas de videojuegos, relojes, ropa de marca y tres pistolas de fogueo, por lo que fue formalizado por el delito de estafa quedando con la medida cautelar de arraigo nacional.