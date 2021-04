El Gobierno soslayó que tanto Carabineros como fiscales no se encuentran por sobre de la ley y que aparte de la investigación penal y administrativa en su contra se les cursarán los respectivos sumarios sanitarios, tras su participación en fiestas clandestinas en la capital.

Durante la jornada de ayer, La Radio dio a conocer que un teniente coronel de Carabineros y un fiscal -de forma paralela- participaron de un evento ilegal e infringieron las medidas sanitarias.

En el caso del uniformado, fue formalizado por infringir el artículo 318 del Código Penal -porque era el organizador de la fiesta-, y por amenazas contra el capitán que lo detuvo. El persecutor, por no ser organizador y no ser reincidente no pasó a control de detención.

Sin embargo, en ambos casos se abrieron sumarios administrativos, sanitarios y una investigación penal en su contra.

La situación generó diversas reacciones, entre ellas, la del Ejecutivo. La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, enfatizó que en los últimos días fueron detenidas 200 personas por este tipo de eventos y además recalcó que nadie está sobre la ley.

En la misma línea, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, enfatizó que ningún funcionario público está por sobre la ley, mientras que el ministro de Salud, Enrique Paris aseguró que es una situación preocupante y que se deben corregir ese tipo de actitudes.

Por su parte, el Ministerio Público formalizará a quienes son organizadores del evento y a quienes son reincidentes en la infracción al artículo 318 del Código Penal, es decir, poner en riesgo la salud pública.