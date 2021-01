Durante la jornada de hoy se dieron a conocer los mensajes de audio que el imputado envió vía WhatsApp a cercanos de la víctima tras su desaparición.

Ya es un hecho que se decretó la medida cautelar de prisión preventiva para Carlos Méndez, acusado del femicidio de María Isabel Pavez.

En la audiencia de formalización se mencionó de la existencia de este material, en el cual Méndez envía un mensaje de audio vía mensajería instantánea a una amiga de Pavez, en medio de su búsqueda.

El material fue dado a conocer por los mismos familiares de María Isabel a través de Mega. Ante ellos, la hermana de la joven estudiante de obstetricia, Brenda Pavez, enfatizó “este tipo es un psicópata y con la frialdad con la que habla (…) Él nos envió los audios y ya la había matado“, según lo consignó Meganoticias.

“Me decía que estaba decaída”

“Me preguntó cómo estaba. Me decía que estaba decaída, que estaba triste. Al día siguiente le pregunté cómo estaba, y me dijo que no tenía ganas de hablar“, dijo con una voz tranquila Méndez.

“Fue hasta el lunes que me habló. El sábado, el domingo, me dijo que no quería hablar que quería acostarse a ver películas (…) que no quería saber nada de nadie”, señaló.

“Decía que la universidad la tenía chata (…) conmigo también se alejó mucho, me constaba mucho hacerla hablar”, recalcó.

Presuntamente, mientras el acusado enviaba estos audios ya habría cometido el crimen de femicidio contra la joven, y estaba intentando ganar tiempo para darse a la fuga.