“Fui una víctima más de la delincuencia”. Con esta frase resumió su domingo el exfutbolista de Colo Colo y hoy comentarista deportivo, Sebastián González.

Según contó el propio ‘Chamagol’ en Redes Sociales, sufrió una violenta encerrona en Santiago cuando volvía a su casa tras ejercer su labor en el CDF.

“Hoy después de comentar Huachipato vs Coquimbo y mientras me dirigía a mi casa fui una víctima más de la delincuencia en Santiago: encerrona con violencia”, relató González. El exdelantero, que realizó gran parte de su carrera en México, agregó que “me robaron todo”.

Hoy despues de comentar Huachipato vs Coquimbo y mientras me dirigía a mi casa fui UNA víctima más de la delincuencia en Stgo. Encerrona con violencia🤬me robaron todo pero estoy bien, fisicamente no me paso nada. Están y andan desatados.2 hrs despues encontraron el auto chocado

