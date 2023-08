El reporte del clima para el 8 de agosto de 2023, obtenido a través de www.meteored.cl, nos muestra un panorama mayormente nuboso para la Región del Maule.

En Talca, se prevé que los cielos serán nubosos, con temperatura mínima de 5 °C, temperatura máxima de 17 °C, humedad de 89%, vientos soplando de 8 km/h con ráfagas de 17 km/h y un índice UV de 3.

En la comuna de Linares, según el pronóstico, también tendremos cielos nubosos, con una temperatura mínima de 4 °C, temperatura máxima de 17 °C, humedad de 87%, vientos soplando de 10 km/h con ráfagas de 21 km/h y un índice UV de 3.

En Curicó, el día amanecerá nuboso, con temperatura mínima de 5 °C, temperatura máxima de 18 °C, humedad de 88%, vientos soplando de 9 km/h con ráfagas de 22 km/h y un índice UV de 3.

En Cauquenes, el pronóstico meteorológico indica que los cielos seguirán nubosos, con una temperatura mínima de 5 °C, temperatura máxima de 18 °C, humedad de 75%, vientos soplando de 6 km/h con ráfagas de 13 km/h y un índice UV de 3.

Finalmente, en Constitución se prevén cielos nubosos, con temperatura mínima de 5 °C, temperatura máxima de 15 °C, humedad de 88%, vientos de 12 km/h con ráfagas de 24 km/h y un índice UV de 3.

En general, se espera un día nuboso en la Región del Maule, con temperaturas frescas, cielos cubiertos y vientos moderados. Las temperaturas mínimas no bajarán demasiado, por lo que no se recomienda llevar una vestimenta demasiado abrigada. Por otra parte, el índice UV bajo sugiere que durante el día no será necesario llevar protección solar.