Durante la noche del martes, un grupo de personas retiró un polémico monolito en honor a Augusto Pinochet desde una plazoleta de Linares. Si bien el terreno es de propiedad fiscal, desde Bienes Nacionales explican que el monumento fue instalado por particulares en 1991, por lo que no existe robo de bien público. Además, aseguran que estaban planificando sacar la piedra en conjunto con el Ejército, pero se les adelantaron.

Un grupo de particulares retiró el monolito en honor al dictador Augusto Pinochet que se encontraba en una plazoleta de Linares, región del Maule.

El monumento fue instalado en la denominada “Plazoleta Capitán General Presidente de la República Augusto Pinochet Ugarte” en 1991 y, durante más de tres décadas, sufrió diversas intervenciones a causa del mensaje que representaba.

Un registro viralizado en redes sociales muestra el procedimiento realizado la noche de este martes. Las personas llegaron al lugar, frente a la Escuela de Artillería de Linares, y se llevaron la piedra con la ayuda de un camión.

De acuerdo a la Seremi de Bienes Nacionales del Maule, el terreno es parte de una propiedad fiscal que utiliza el Ejército, pero el monolito fue instalado por privados.

En ese sentido, se descartó que el acto haya correspondido al robo de un bien público.

Grupo se adelantó y retiró monolito en honor a Pinochet

En conversación con BioBioChile, el seremi César Concha señaló que, a raíz de una denuncia presentada por el concejal Carlos Castro (RD), la Contraloría se pronunció respecto de este paño en mayo pasado.

“Vislumbramos que era parte de la propiedad fiscal que utiliza el Ejército. Ahora, ese pronunciamiento no se hacía cargo respecto de la administración misma del retazo, por lo que pedimos precisar quién lo administraba”, detalló.

A pesar de ello, la autoridad explica que se pusieron a trabajar con el Ejército para retirar la piedra de todas maneras. Sin embargo, se les adelantaron…

“El martes en la noche fue retirada por quienes la habían colocado en los años 90, precisamente la misma organización que es pro dictadura”, afirmó Concha.

Vecinos debieron soportar manifestaciones por el monolito

En calles aledañas a esta plazoleta existen numerosas viviendas, cuyos moradores han tenido que soportar manifestaciones durante décadas.

Producto de ello, los vecinos hicieron diferentes peticiones al alcalde de Linares, Mario Meza (RN), para que retirara la piedra que recuerda la dictadura de Augusto Pinochet.

Sin embargo, como el terreno es de propiedad fiscal, no le corresponde al municipio intervenir.

Así lo recordó el jefe comunal a este medio, asegurando que “yo no he dado la instrucción de sacarla ni de mantenerla. Para nosotros no es tema”.

“Nunca lo he puesto en tabla, porque ese terreno no es un espacio público que al municipio le corresponda nominar. Pertenece al Ministerio de Bienes Nacionales”, añadió.

BioBioChile contactó al Ejército para tener una versión al respecto, pero hasta ahora no ha sido posible.