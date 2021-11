El GOPE de Carabineros encontró esta mañana el cuerpo de una mujer a 4 kilómetros de la central hidroeléctrica Lircay, en la región del Maule.

Se está investigando si se trata de Lilian Galleguillos de 43 años, quien tenía una denuncia por presunta desgracia desde el pasado 4 de noviembre cuando desapareció desde la comuna de Colbún.

El cuerpo de esta mujer fue ubicado a 4 kilómetros al sureste de la central hidroeléctrica Lircay. En tanto el auto de esta persona -que fue encontrado días antes- estaba a 25 km del lugar donde se ubicó el cadáver.

Trabajo de rastreo

El capitán Diego Aravena, jefe del GOPE Maule, dijo que “se realizó un trabajo de rastreo por el canal Lircay que fue cortado el día de ayer. Fueron aproximadamente 24 a 28 kilómetros hasta la hidroeléctrica Lircay, logrando el hallazgo de una mujer, posiblemente la persona que se encuentra con una denuncia por presunta desgracia”.

Además, para el efectivo policial era importante dar con el hallazgo de la persona y darle la tranquilidad a la familia. “Era un sector súper complejo, un sector donde habían muchos socavones, habían corrientes y mucha arena suelta, así que se tuvieron que bucear muchos lugares, y otros se tuvieron que rastrear con equipo técnico”, señalo Aravena.

“No es un accidente”

La familia de la mujer no cree en el accidente de tránsito que habría derivado en un volcamiento al Canal Maule en Armerillo, en la comuna de San Clemente.

“Como se encontró el auto no es un accidente, no hay rastros de un choque, el motor está intacto, es como si lo hubiesen tirado al canal. No se ha encontrado nada, celular, cartera o algo. No parece un accidente según cómo está el auto”, dijo la hermana de la mujer, Alejandra Galleguillos.

Desde el Ministerio Público como desde la Brigada de Homicidios de la PDI, no han entregado declaraciones en torno a la investigación.