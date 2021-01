Familiares de dos personas fallecidas denunciaron la entrega de cuerpos intercambiados por parte del Hospital de Linares, en la región del Maule.

Se trata de dos familias de las Yerbas Buenas y San Javier. Fue la morgue de Linares la que confirmó la entrega de dos cuerpos intercambiados.

Uno de los fallecidos es una mujer de San Javier, quien fue velada y sepultada en Yerbas Buenas.

Una de las personas en manifestarse fue una mujer que pensó, sepultó a su madre en la mencionada localidad.

“Eso lo más triste, que no pude estar allí. Yo ya me había venido, y venía tranquila, más conforme, porque mi mamá había quedado junto con mi padre, y luego me entero que era otra persona”, indicó.

La asesora jurídica y abogada de la Municipalidad de Yerbas Buenas, confirmó que prestarán ayuda judicial a la familia afectada.

“La familia ha conversado conmigo y en primer lugar el Hospital tendrá que establecer la responsabilidad administrativa de las personas que incurrieron en tan terrible error. Ellos causaron mucho daño a la familia, por lo tanto una indemnización por el daño moral ocasionado, parte del material de los gastos que tuvieron que hacer y se va a estudiar la posibilidad de acciones penales, si es que corresponde”, añadió la abogada.

Se indicó que el mismo Servicio Médico Legal habría exhumado el cuerpo de la anciana ya sepultada en yerbas Buenas, para entregarla a los deudos de San Javier, mientras que también se procedió a entregar el cuerpo de la otra anciana fallecida, a su verdadera familia.