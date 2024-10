Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, confirmó en Radio Bio Bio Concepción que respetarán el acuerdo electoral en Coronel, donde el único candidato oficialista, Boris Chamorro (PS), enfrenta una formalización por cohecho en el caso Puerto Coronel programada para el próximo 15 de octubre. Carmona reconoció que propusieron a Tania Concha como carta para primaria, pero no se llevó a cabo. Aunque no defiende a Chamorro, señaló que la audiencia es de formalización y no de juicio. Por su parte, Chamorro ha afirmado su inocencia y denunció una "triangulación de la izquierda y la extrema derecha" en su contra. Además, enfatizó que el caso tiene una connotación política y mencionó su difícil situación personal. La querella presentada por el SII involucra al empresario Víctor Olivares, mientras que el CDE menciona conversaciones de WhatsApp entre Chamorro y el fundador de la empresa Puerto Coronel, Eduardo Hartwing, imputado por soborno.