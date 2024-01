Para el próximo martes (30), en Pehuén, provincia de Arauco, está previsto el funeral de Juan Sáez Martínez, jefe de brigada de la CONAF, quien falleció este fin de semana producto de las lesiones del fuego, provocadas mientras combatía el incendio forestal Ranquilco, en la comuna de Los Álamos.

La delegada presidencial Daniela Dresdner se sumó a las palabras de condolencias por la pérdida.

“Este brigadista murió en el combate contra el fuego. En incendio que estaba apagando para que no afectara a la ciudadanía. Es un tipo de acción que es extremadamente peligrosa, así que volvemos a hacer un llamado a todas las personas, todos nuestros compatriotas que tomen todas las medidas de resguardo para que no se produzcan incendios forestales. Estamos todavía en temporada de incendios y no queremos tener más tragedias”, afirmó Dresdner.

Por otro lado, en la red social X, el presidente Gabriel Boric, envió un fuerte abrazo y las más sentidas condolencias a la familia, amigos y cercanos del brigadista.

Agregó que en el duro momento, acompaña a CONAF y a todos los brigadistas que cumplen una labor heroica por el país, y que sepan que el gobierno está con ellos.

Finalizó llamando a la ciudadanía a la prevención de los incendios, especialmente en los días de calor para cuidar a Chile, a los brigadistas y bomberos.