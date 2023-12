La delegada Presidencial del Bío Bío, Daniela Dresdner, se refirió a la polémica suscitada tras conocerse que supo dos semanas antes que explotara el caso Fundaciones del convenio entre Democracia Viva y la Seremi Minvu de Antofagasta.

Consultada respecto a la salida de su cargo solicitada por parlamentarios de la zona, manifestó que “no me voy a perder en peleas chicas, en peleas mezquinas de personas que tratan sacar réditos políticos de una situación extremadamente grave”.

“En este momento, cuento con la confianza del presidente y mientras eso sea así, voy a seguir acá”, aseveró Dresdner.

La representante del Gobierno en la zona no se detuvo allí, acotando que “si usted me está hablando del momento que es una semana antes que esto saliera en la prensa, yo no tengo ninguna razón para pensar que eso era un delito en ese momento”.

“Esta es una investigación que es de extremada preocupación para el Gobierno y nos parece que los cargos aquí levantados son graves”, agregó.

En ese sentido, apuntó además que desde el Gobierno y “especialmente desde mi parte, hemos entregado desde el inicio toda la información a Fiscalía”.

“Eso es algo que está comprobado en este momento por la filtración que salió”, sumó Daniela Dresdner.

La declaración de Daniela Dresdner ante la PDI

En su declaración prestada el 4 de octubre de este año, la autoridad gubernamental dijo que se enteró de la situación en una conversación con la diputada Catalina Pérez (RD) “una o dos semanas” previo a la revelación del medio Timeline de Antofagasta.

Ante la pregunta de los detectives sobre cuándo se enteró de los convenios firmados entre Democracia Viva y el Serviu de Antofagasta, la autoridad regional dijo que “fue una o dos semanas, cuando la diputada Catalina Pérez me llamó para preguntarme mi opinión respecto de una información que había salido en prensa, en la cual se indicaba que ella había realizado gestiones para posicionar a Daniel Andrade en la Subsecretaría de Defensa”.

Acto seguido, indicó que que “en esa misma conversación, me indicó que había otra situación, mencionándome que Daniel Andrade había firmado unos convenios con el Seremi del Minvu Carlos Contreras, quien fue mi reemplazante como jefe de gabinete de la diputada Catalina Pérez, respondiéndole que dicha situación si era más compleja, ya que no tenía justificación”.