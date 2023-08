Sebastián Polanco, uno de los involucrados en el caso de supuesto fraude al Fisco protagonizado por la excandidatada a diputada, Camila Polizzi, respondió a las diferentes declaraciones que lo sindican como responsable de la polémica, apuntando los dardos a Matías Godoy.

La declaración de Polanco se dio tras conocerse una serie de audios que dan cuenta de conversaciones precisamente que le involucran a él y Camila Polizzi.

En el primer audio, se escucha a la excandidata a diputada por el distrito 20, Camila Polizzi, hablando que sobre el escándalo por el Caso Convenios.

-Evidentemente que nunca pensamos, yo nunca pensé que iba a quedar la cagada con el tema de las fundaciones y ahora están todos perseguidos y quieren…

Sin embargo, Sebastián Polanco interviene y dice:

-Son capacitaciones. No dicen que va a quedar pintá la (inaudible).

-Hay que hacer una ceremonia de cierre donde se le entregue un cartón… alguien que diga: capacitado. Capacitación no sé… de seguridad ciudadana, de mi barrio, no sé qué hueá, del barrio nuestro… de lo que sea. Los nombres de los talleres – sugiere Polizzi.

En otra grabación, la misma se refiere a lo que le habló “el administrador” sobre los requisitos para las fundaciones.

-Lo otro que me mencionó el administrador es que van a volver a volver a subir los estándares de los requisitos de la hueá de la fundación y van a pedir los dos años de antigüedad. Pero como la fundación… porque él pensaba que la de nosotros no tenía dos años… pero como tiene los dos años, dijo que igual ingresamos lo antes posible, pero no sé…

En esa línea, fue interrumpida por Sebastián Polanco, y la acusó de falsificar firmas.

–Yo cambié mi firma… porque tú falsificai firmas, así que ya no podí falsificarla. Si yo veo que tú ingresaste algo, cierto, con mi firma.

-¿Pero por qué voy a poner tu firma? ¿En dónde? – cuestiona Polizzi.

-Porque yo estoy en la Fundación tuya, cierto – responde -en ese entonces- su pareja.

-Ya, pero por eso mismo estoy hablando, si se va o no a ingresar otro programa. Eso estoy preguntando. – aclara la excandidata a diputada.

Polanco atribuye responsabilidad a Matías Godoy

Los audios fueron grabados y entregados a la justicia precisamente por Matías Godoy, a quién Sebastián Polanco le atribuye responsabilidad en todas las irregularidades que se denuncian.

“El audio que grabó Matías claramente tiene una intención. Matías era parte del proyecto y ahora busca él desesperadamente eludir sus responsabilidades. Matías Godoy es administrador público de profesión. Él sabía perfectamente todo lo que se estaba haciendo. Nadie lo obligó a firmar, nadie lo obligó a comprarlo”, aseguró Polanco

A esto, el ahora expareja de Polizzi y a quien atribuyen la compra de la OTEC Frumisal Ltda por 3 millones de pesos. “Nadie lo obligó a ir al barrio a trabajar de manera remunerada. Porque Matías ganó dinero con este trabajo. Sospechosamente, Matías comienza a grabar audios para eludir sus responsabilidades y autodenunciarse”.

Sebastián Polanco también se refirió a las declaraciones de Matías Godoy en las que asegura que participó de una reunión “violenta y hostil” y que grabó “porque ellos (Polanco y Polizzi) incluso se insultaron y golpearon, por lo que creí que si me agredían tendría una prueba de ello”.

Al respecto, Sebastián Polanco dijo que “el audio que expone Matías es de una reunión privada donde claramente estamos discutiendo. En el ánimo de la discusión. Se dijeron muchas cosas sin medir palabras y esa es una realidad, es una verdad”.

“Aquí se dijeron cosas que no son verdades, dentro de la reunión que se tuvo ese día. Hay un desorden y un atraso en la entrega de los productos y servicios que tiene que realizar la OTEC (Frumisal Ltda.) Yo y Matías trabajamos para la Fundación (En Ti) y esto fue una discusión de trabajo que se dio en ese contexto”, dijo Sebastián Polanco.

Por último, respecto de las compras que realizaron, Polanco dijo que “la Fundación (En Ti) no compró, no rindió ropa ni comida. La OTEC como empresa, podía realizar compras si quería con su utilidades. Las compras que Matías publicó son hechas con la tarjeta de la OTEC, no de la Fundación. Yo usaba esa tarjeta. Yo hice esas compras. No son compras de la Fundación”.