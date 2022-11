Aún impactada permanece una mujer que junto a su hijo de 1 año y medio de edad fue víctima del robo de su vehículo la tarde del lunes en el sector de Lomas San Sebastián en Concepción, en la región del Bío Bío.

Los autores del violento robo son parte de los seis delincuentes detenidos tras una persecución policial originada por un intento de encerrona en Chiguayante, específicamente en el sector de Villuco.

Al momento de su captura, los sujetos, entre ellos dos menores de edad, circulaban en el vehículo que le habían robado a la mujer dos horas antes del ilícito frustrado.

La afectada, quien pidió no revelar su identidad por temor a posibles represalias, detalló a BioBioChile cómo se produjo el robo de su automóvil a pleno día.

Según relató, el portonazo ocurrió cuando acudió junto a su pequeño hijo al centro GoKrea. Debido a que estaba lleno de vehículos, se estacionó en cercanías de una plaza

“Cuando agacho mi cabeza para desabrochar el cinturón, golpean la ventana de donde estaba sentada y cuando miro veo una pistola apuntando mi cabeza”, detalló.

“Abren la puerta y me doy cuenta de que en ese momento están intentando sacar a mi hijo uno de los tres delincuentes. No podía sacarlo (de la silla de seguridad infantil), entonces lo tironeaba hacia arriba”, añadió.

“Por favor, pásame a mi hijo”

Desde su puesto, se abalanzó hacia el menor para intentar ella sacarle el cinturón de seguridad. “Le pido, por favor, pásame a mi hijo y él me respondía ‘perdóneme, a su hijo no le va a pasar nada, a la guagua no le vamos a hacer nada"”.

“Finalmente, me lo pasa y logramos bajarnos del auto. Ahí me di cuenta de que eran tres. Después se fueron en dirección a Almondale”.

“Sigo impactada, nunca me había ocurrido algo así, solo lo había visto en las noticias y ahora espero que no queden libres”, suplicó.

Tras realizar la denuncia correspondiente, Carabineros la contactó en la noche para informarle la detención de los delincuentes y la recuperación de su vehículo.

Y que no contentos con el robo del que ella fue víctima, el grupo siguió su tour delictual en Chiguayante, donde intentaron efectuar una encerrona a un conductor. Acción que originó una persecución policial que terminó en el sector de Pedro de Valdivia.

Amplían control de detención

Entre los seis detenidos hay una pareja de venezolanos y dos menores de edad, de 15 y 17 años.

En la audiencia desarrollada esta jornada en el Juzgado de Garantía de Chiguayante, se resolvió ampliar la detención de los involucrados hasta el jueves a fin de recabar más antecedentes de los delitos cometidos.

Fiscal Matías Arellano, de la Unidad de Análisis Criminal de la Fiscalía explica que se investiga la posible participación de 6 sujetos en un robo del tipo "portonazo" que afectó ayer a una conductora y su hija en Concepción. El grupo fue capturado en un operativo en Chiguayante. pic.twitter.com/SnBFyWjWGv — Fiscalía del Bío Bío (@FiscaliaBioBio) November 22, 2022

Tras lo ocurrido, la delegada presidencial del Bío Bío, Daniela Dresdner, destacó la acción policial y aseguró que están trabajando para prevenir el robo de vehículos.

A la espera de la nueva audiencia, los dos menores fueron enviados al Centro de Internación de Coronel, mientras que los cuatro adultos permanecerán privados de libertad en el penal Bío Bío y en El Manzano.