Un conductor de aplicación relató el intento de asalto que sufrió por parte de los mismos delincuentes que realizaron un robo tipo portonazo a dos adultos mayores en Talcahuano, región del Bío Bío.

De hecho, lo relatado por el chofer ocurrió minutos antes del ilícito en contra del matrimonio, en donde una mujer de avanzada edad fue arrastrada por el vehículo que los sujetos lograron robar.

Recordemos que dichos hechos ocurrieron durante la tarde del pasado domingo en la comuna mencionada, cuando el hombre de 71 años que se encontraba al interior del vehículo frente a su casa fue abordado por dos sujetos que lo golpearon y sacaron de su auto para robarlo.

Mismos delincuentes intentaron asaltar a conductor de aplicación

En conversación con Radio Bío Bío Concepción, un conductor de aplicación relató los momentos de terror que vivió al tomar un viaje pedido por los delincuentes.

Solicitaron una carrera hasta el Mall Plaza Trébol, pero en el transcurso cambiaron la dirección del destino repetidamente, lo que despertó las sospechas del dueño del automóvil.

“Ahí yo les dije que se bajaran del auto, que me pagaran menos incluso por la carrera, pero que se bajaran”, relató.

En ese momento los sujetos sacaron sus armas y apuntaron contra el hombre que iba al volante, solicitándole que avanzara por la autopista hacia Talcahuano.

“A la altura de Jaime Repullo me doy vuelta en u en contra del tránsito y el compadre me preparó el arma y me dijo que me iba a disparar. Yo le dije que si me dispara nos íbamos a morir los tres porque íbamos contra el tránsito”, sostuvo.

Golpes y forcejeo

Con la intención de que los sujetos abandonaran el vehículo, mientras iba en contra del tránsito, el conductor chocó. Luego de eso comenzó el forcejeo.

Los sujetos lo golpearon para expulsarlo del vehículo y le quitaron las llaves de este. Sin embargo, mientras intentaban arrebatarle su teléfono celular, el chofer recuperó las llaves y corrió en dirección a Talcahuano.

Los sujetos, por su parte, huyeron en dirección a Hualpén.

Conductor asistió a matrimonio asaltado

Una vez lejos de los asaltantes, el trabajador de aplicación intentó ubicarlos por su cuenta llamando paralelamente a Carabineros. En el intento, se encontró con los adultos mayores asaltados, a quienes asistió, ya que los conocía desde niño.

Recordemos que tanto el hombre como la mujer afectada son pastores de una iglesia, misma a la que el conductor asistía cuando niño.