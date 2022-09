Sin transporte público está de nuevo la isla Santa María, ahora a raíz de una reparación a la que está siendo sometida la barcaza. Aunque está el compromiso de la naviera de reponer el servicio a la brevedad, los isleños temen que quienes tengan que desplazarse para votar el domingo no lo puedan hacer.

Cinco días cumplieron el miércoles los habitantes de la isla Santa María sin la barcaza que los comunica con el continente, lo anterior debido al cambio de un motor que dispuso la empresa responsable de la embarcación.

La información fue entregada por la dirigenta Aurora Chamorro, al plantear la preocupación que surgió a sólo tres días del plebiscito, considerando que hay personas que tienen que viajar a y desde la isla para poder votar.

“Con el acomodo que hizo el Servel, mucha gente de la isla aparece votando en Talcahuano, en San Pedro, en Tubul, entonces, si no hay una seguridad de esto, la gente no va a ir a votar y está corriendo el riesgo de la multa, porque es obligatorio, pero nadie se pone en el lugar de nosotros, los isleños, que sin esta barcaza no podemos funcionar”, indicó la dirigenta.

Desde la seremi de Transportes, su titular, Claudia García Lima, admitió que hubo un retraso en la reposición del servicio y ante ello es que se exigió a la dueña de la barcaza la reanudación de los viajes antes del domingo.

“La naviera Puelche nos informó que no se logró terminar con la instalación del cuarto motor en la barcaza Llacolén, por un problema técnico. Nosotros le estamos exigiendo a la empresa que resuelva lo antes posible la situación. Nos confirmaron que la revisión por parte de la Armada se va a revisar el día jueves, por lo que realizaremos todas las gestiones para asegurar que las personas puedan ejercer su derecho a voto”, detalló la seremi.

Sin embargo, por el historial que tiene el transporte marítimo entre el continente y la isla Santa María, Aurora Chamorro expresó que no hay confianza en contar con el servicio el día de la consulta, lo que obligaría a las personas a arriesgarse y viajar en lanchas menores.

La barcaza Llacolén es uno de los transportes gratuitos dispuestos por el Gobierno para el próximo domingo, de manera de facilitar el traslado de los votantes.