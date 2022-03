Como "el peor gobierno desde la vuelta a la democracia" evaluó el gobernador regional del Bío Bío, Rodrigo Díaz, a la administración de Sebastián Piñera. También criticó la gestión de los intendentes regionales y delegado presidencial, enumerando una serie de proyectos que no prosperaron.

El Gobernador Regional del Bío Bío, Rodrigo Díaz, calificó la administración de Sebastián Piñera como “el peor gobierno desde el regreso a la democracia”, al igual que la labor de quienes fueron intendentes en este periodo en la región.

A juicio de la autoridad, no hubo un buen manejo de la crisis del estallido social y no se supo dar lectura a las necesidades de la gente.

Hubo muchos errores de la administración de Piñera, dijo el Gobernador Regional, donde además se prometieron muchas cosas de las cuales pocas se cumplieron.

“Desde que volvimos a la democracia, es por lejos el peor gobierno que ha tenido el país”, enfatizó la autoridad regional sobre la administración de Sebastián Piñera.

Respecto a la evaluación de quienes ocuparon el cargo de Intendente y Delegado presidencial, es decir Jorge Ulloa, Sergio Giacaman y Patricio Khun, dijo Rodrigo Díaz que se hizo poco en materia de infraestructura para la zona.

“Tendríamos que tener construido un planetario (UBB), debiéramos haber tenido un parque científico tecnológico, no existe; debiéramos haber construido un memorial de derechos humanos, aprobado, no existe; debiéramos haber tenido listo la expropiación del mercado de Concepción, reparado el mercado de Talcahuano”, indicó Díaz, entre los proyectos que no vieron desarrollo en esta administración.

La excepción, y lo único que destacó el gobernador regional, es el trabajo realizado en medio de la pandemia con la compra de vacunas y el proceso de inoculación, lo que logró posicionar a Chile como uno de los países a la vanguardia a nivel mundial.