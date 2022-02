Un vuelco podría tener el caso del ciclista Pablo Rodríguez, quien perdió la vida tras ser atropellado por el conductor de la flota Las Galaxias en Talcahuano, región del Bío Bío, el 24 diciembre pasado.

Desde el 24 de diciembre, cuando murió Pablo Rodríguez Campos, atropellado por un bus de la línea Las Galaxias, todos los antecedentes a los que Carabineros y el Ministerio Público dieron crédito, indicaban que había sido la víctima fatal el causante del trágico hecho.

Sin embargo, tras realizarse diligencias solicitadas por el padre del fallecido, Roberto Rodríguez, es que se logró determinar lo que podría dar un vuelco a la investigación, apuntando al chofer de la máquina y querellado en el caso, Juan Toledo Luengo.

Antecedentes

Así lo indicó, Roberto Ramírez, de la red BiciConce, quien dio cuenta que se estableció que el taxibús no respetó el semáforo, que circulaba a exceso de velocidad y que el conductor iba contando dinero al momento del atropello, todos antecedentes obtenidos a partir de nuevas pericias e imágenes de videos incautadas.

“Lo de la luz roja con los peritajes de la Siat, lo del exceso de velocidad con la medición de las frenadas, el tema de ir contando dinero por la declaración que el chofer entrego e imágenes de video por cámara”, señaló Ramírez.

El problema con la indagatoria, agregó el joven amigo de la víctima, es que se basó únicamente en el testimonio entregado el mismo día de los hechos por una funcionaria de la Fiscalía de Talcahuano, y sobre el cual se apoyó además la Siat de Carabineros para su primer informe.

“La declaración de una testigo que iba en la micro, que era una funcionaria de la Fiscalía. No se tomaron más declaraciones, inclusive a la Fiscalía se le facilitaron testigos al día siguiente, personas que fueron voluntariamente y no fueron consideradas. Los procedimientos no se han llevado a cabo. Un conductor que en la actualidad no se ha formalizado por un cuasidelito de homicidio”, agregó el ciclista.

Familia pedirá la formalización del conductor

Por su parte, el abogado, Francisco García, representante de la familia de Pablo Rodríguez comparte la crítica hacia el sistema.

“A la luz de los antecedentes recopilados en la información. Se hace necesario y urgente formalizar al imputado. Respecto de la calificación jurídica de los hechos, vamos a esperar la posición del Ministerio Público y nosotros esperamos que sea al tenor de los hechos y evidencia”, señaló García.

Por tanto, con un segundo informe de la Siat, que considera todas las nuevas pruebas, es que el abogado solicitará a la Fiscalía la formalización del conductor de Las Galaxias.

“Efectivamente en el primer informe de la Siat, en el documento preliminar, establece la responsabilidad de la víctima. Da cuenta que habría cruzado por en semáforo en rojo y además considerando como antecedente para llegar a esa conclusión la declaración de un único testimonio”, puntualizó el abogado.

Hasta ahora el Ministerio Público, consultado por Radio Bío Bío, no se ha referido al caso, señalándose que la fiscal, Marcela Blasco, quien dirige la investigación, se encuentra de vacaciones.