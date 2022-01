El Juzgado de Garantía de Los Ángeles, en la región del Bío Bío, amplío la detención del ex funcionario de Carabineros acusado de femicidio, parricidio y homicidio frustrado, delito cometido en noviembre del 2020. En el momento, el ex uniformado habría quemado el auto de un ex mujer, por lo que esta, quedó con lesiones.