Este lunes se cumplieron tres años desde el ataque que sufrió Ana María Martínez junto a su esposo, Jorge Maulén, quien finalmente falleció cinco meses después producto de las heridas de perdigón en su cabeza. "No hay testigos de lo sucedido que quieran declarar, porque les da miedo, están amenazados de muerte", asegura la sobreviviente.

Exactamente tres años han pasado de esa funesto viaje en la Ruta P-72 que une Cañete y Tirúa, donde el comerciante recibió un disparo en su cara tras esquivar una barricada encendida que estaba en el camino.

Sin embargo, la investigación aún no tiene personas imputadas, por lo que prácticamente está sin movimiento, con testigos que no han querido hablar por miedo a represalias.

Caso volvió a Fiscalía de Cañete: no sería violencia rural

Si bien en un principio el caso quedó en manos del fiscal Juan Yáñez, que investiga desde hace años hechos de violencia rural en la región del Bío Bío, principalmente en Cañete y Tirúa, hoy la carpeta investigativa está en la fiscalía local de Cañete.

Según confirmaron a BioBioChile desde la Fiscalía, los antecedentes reunidos en las diligencias encomendadas a la Brigada de Homicidios de la PDI, no permiten establecer, por ahora, una relación con el fenómeno de la violencia rural.

Sin perjuicio de lo anterior, se asegura que la indagatoria está vigente y en desarrollo.

Pero para Ana María Martínez, que sobrevivió al ataque gracias a que su esposo la cubrió con su cuerpo, esto es absolutamente insuficiente.

“Si no hay culpable, nunca vamos a poder cerrar nuestro duelo porque uno quiere saber que la persona que hizo el daño, pague por lo que hizo”, enfatiza.

Las luchas de Ana María Martínez

Actualmente, la viuda de Jorge Maulén está en una pugna con la Asociación Chilena de Seguridad para lograr recibir una pensión, mientras en paralelo aún está a la espera que las aseguradoras le respondan.

Y como sus licencias comenzaron a ser rechazadas, finalmente llegó a un acuerdo con la empresa en la que trabajaba al momento del ataque, para recibir su finiquito.

Una vez que termine el papeleo, intentará buscar algún trabajo que pueda realizar desde su casa, ya que las secuelas aún están presentes. No puede salir sola y cualquier sonido estridente como un bocinazo, por ejemplo, la descompensan.

Por ahora, subsiste gracias a una pensión que recibe del Estado y un emprendimiento personal de lámparas de sal, que ofrece por redes sociales.

Este martes se reunirá junto a otras familias de víctimas de la violencia rural en la zona, en una actividad agendada para las 18:00 horas frente a la Gobernación Regional en Plaza España.

“No hay testigos que quieran declarar”

“Estos tres años han sido sólo de espera, de angustia, esperando que la carpeta se mueva”, relata a BioBioChile.

“No me han llamado a declarar, ni siquiera me han preguntado si tengo algo para decir o si ellos han investigado algo, absolutamente nada”, agrega.

Por lo mismo, reconoce que uno de sus mayores temores es que finalmente su causa quede en el olvido y nunca se logre encontrar al culpable.

“Por supuesto que el temor al olvido siempre está, pero por lo mismo voy a hacer todo lo posible para que esto se siga teniendo en la mente de las personas, para que Chile se entere de lo que está pasando”, sentencia.

En ese sentido, asegura que el principal problema para que su caso avance, ha sido la falta de testigos dispuestos a declarar.

“No hay testigos de lo sucedido que quieran declarar, porque les da miedo, porque es gente que vive allá y están amenazados de muerte, entonces no pueden hablar”, dice.

“Podrían usar testigos encubiertos, pero no sé por qué razón ellos no lo han hecho”, añade Ana María.

Las secuelas de un hecho traumático

Y aunque agradece la ayuda que ha recibido por parte del Gobierno, como la pensión y un subsidio de arriendo, sostiene que “eso no me va a devolver a Jorge”.

“Lo que necesito es justicia para él, justicia para nosotros como familia, porque la destruyeron. Y también justicia económica porque nosotros vivíamos bien y la vida nos cambió totalmente”, afirma.

“No salgo sola a la calle, tengo terror salir, me he descompensado varias veces con ruidos como cuando se revienta un globo o se rompe un vaso, y he tenido que llegar descompensada al hospital”, nos cuenta.

“Aún vivo las secuelas, los sueños persisten, no puedo hacer una vida como era yo, independiente, salir sola. Pero sin embargo la ACHS me dio de alta”, se lamenta.

Por último, Ana María Martínez le hizo un llamado a priorizar el avance de las causas por violencia rural en la zona.

“Pediría que el Estado le dé protección a las personas que tienen que decir, atestiguar”, concluyó.