El pasado martes 23 de noviembre, Jorge Leal recibió un correo electrónico en el cual se le indicaba en que había quedado seleccionado como profesor de una casa de estudios de la capital regional del Bío Bío, esto en desmedro de otros postulantes.

¿Lo curioso? Leal estudió Turismo y Administración de Empresas y en la actualidad administra un restaurante, siendo contactado por quien se define como “Coordinador en jefe de University of Concepción, Chile”.

De: Alexis Ocaña

Fecha: El mar, 23 de nov. de 2021 a la(s) 20:50

Asunto: Personal seleccionado

Para:

Buenas noches, le escribe Alexis Ocaña , Coordinador en jefe de University of Concepción, Chile.

La mediante es para notificarle que se recibio su postulación para el cargo de

Profesor(a) de educación superior, para el cuál se le selecciono entre las personas requeridas para el cargo.

A su vez, en dicho mail se le pidió adjuntar una serie de documentos, entre los que se menciona un comprobante de pago por $35.000, referido a unos exámenes médicos que debía realizarse días más tarde, esto en medio de una serie de -evidentes- faltas de ortografía.

– Adjuntar como respuesta a este correo acta de grado o título de Educación Media, fotocopia o foto de identidad (RUN).

– Adjuntar certificado de antecedentes penales.

– Adjuntar certificado de cotizaciones del fondo de pensiones y cesantias. (solo si ha cotizado).

– Adjuntar comprobante de pago de 35.000 pesos correspondiente al copago del 40% del valor total del los exámenes médicos, este depósito lo debe realizar a nombre del tesorero encargado del área.

Banco Santander

Ysaira Avencini

Cuenta corriente

N° 0-000-81-52284-7

Rut: 26.398.404-8

Valor: 35.000 pesos.

– Adjuntar su número de cuenta bancaria (Solo si tiene y es titular de la misma). La misma se ingresará a nómina en caso de aprobar los exámenes y firmar contrato con University of Concepción, Chile. O en su defecto en caso de no aprobar los exámenes médicos se le reintegrará el valor de los mismos a dicha cuenta bancaria.

Además, se le precisa que debe presentarse en una clínica local con el comprobante de la transferencia ya mencionada para la realización de los exámenes respectivos, acotándose además que el contrato será legalizado luego de la culminación de los chequeos de salud.

– Presentarse el día viernes 26 de Noviembre a las 8:30 am con su documento de identificación a la mano y el comprobante de transferencia digitalizado en las instalaciones de Clínica Bio Bio (Av. Pdte. Jorge Alessandri Rodriguez 3515, Talcahuano, Bío Bío, Chile). Duración de 1 a 2 horas y debe manifestar que se acerca a la realización de los exámenes médicos para University of Concepción, Chile. Culminado sus exámenes médicos se realizará el proceso de legalización del contrato correspondiente de la vacante.

Aclaraciones:

– Presentarse a la realización de los exámenes médicos después de consumir algo liviano o preferiblemente en ayunas.

Como forma de cierre, se menciona el horario de trabajo, indicándose también que tras la realización de los exámenes médicos se determinará si el seleccionado está apto para el puesto.

– Horario de trabajo:

Lunes – Viernes.

9:00 am – 6:00 pm.

– Tendría el trabajo al hacerme dichos exámenes médicos?

Dependiendo del resultado de los mismos se determinará si está o no apto(a) para ejecutar las actividades laborales requeridas.

– Culminados sus exámenes médicos, el día lunes 29 de Noviembre se dará respuesta del resultado de los mismos y se entregarán las instrucciones previas para la respectiva firma de contrato.

– El contrato de trabajo será a plazo fijo durante 1 año con un salario bruto de

1.250.000 pesos. Transcurrido ese tiempo si ambas partes así lo desean se le puede dar continuidad al mismo cambiando a contrato indefinido.

– Los requerimientos solicitados deben ser enviados por esta misma vía para ser reenviados a control de archivos, para aprobar su gestión para dichos exámenes médicos.

Att.

Ing. Alexis Ocaña .

“Esta cuestión no funciona así”

En conversación con BioBioChile, Jorge sostuvo que “hice clases hace algunos años en el Duoc, quizás por ahí anda una base de datos medio rara”.

“La primera línea ya me llamó la atención, porque decía ‘University of Concepción’. No tenían porqué escribirme en ‘spanglish’, por lo que me dije ‘esta cuestión está rara’, pero seguí leyendo”, apuntó.

A lo anterior, añadió que “cuando decía ‘por favor depositar para un examen médico’, me dije ya esta cuestión no funciona así”, expresando que igual un correo de ese tipo puede llamar a una confusión.

Consultado sobre un posible consejo a quien pase por una situación similar, Leal indicó que “siempre cerciorarse, fijarse en la dirección de correo, que sea algo oficial (…) Siempre sospechar, porque si uno toma la precaución, si se cerciora y era algo real, súper, pero siempre estar ahí sospechando y si es algo extraño, no tomarlo”.

Remitente falso

Desde la Universidad de Concepción, se refirieron -por medio de un posteo en Instagram- a la situación, indicando que “el remitente no es una cuenta oficial, ni siquiera es un correo UdeC”.

“Toda comunicación formal desde la universidad, debería provenir desde un correo UdeC”. añadieron desde la casa de estudios.

En relación a la utilización en el correo de la denominación “University of Concepción”, sostuvieron que “se podría usar el nombre de la universidad en inglés en el caso de que el postulante fuese extranjero, pero en esa circunstancia, el correo completo estaría en inglés”.

Finalmente, señalaron que “de mediar el pago de algún ítem -como exámenes médicos- no debería ser a través de una transferencia a una persona natural, sino que a la Universidad de Concepción”.

Por su parte, desde la Clínica Bío Bío señalaron que “respecto a la circulación de un correo electrónico que ofrecería alternativas laborales y que en cuyo contenido deriva a los postulantes a realizarse exámenes pre-ocupacionales a Clínica Biobío, previo pago vía transferencia electrónica, la institución afirma que no cuenta con ningún convenio de este tipo”.

“Todo paciente que requiera los servicios de la Unidad de Laboratorio debe presentarse con su orden médica y reserva de hora correspondiente, efectuando el pago de dichas prestaciones directamente en la clínica, antes de su realización”, sentenciaron desde el recinto asistencial.