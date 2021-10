Ilse Klapp iba a comprar un departamento en Concepción, pero desistió tras quedar sin trabajo. Ahora, la inmobiliaria Procasa no le devuelve el dinero de reserva. Sernac intentó comunicarse con la empresa, pero ellos no responden. La vía que le queda a Ia mujer es contratar por sus medios un abogado, que asegura, no puede pagar.