En conversación con Radio Bío Bío, la carta del PRO a La Moneda presentó tildó de “gravísimo” y de “corrupción” los antecedentes de la compraventa de la minera Dominga que involucra al mandatario.

“El señor Piñera, Presidente de la República, ha faltado gravemente al honor de la nación, artículo 52 de la Constitución”, agregando que “Richard Nixon renunció por mucho menos”.

También cuestionó que Gabriel Boric y Yasna Provoste no pidan su renuncia. Por eso, defendió la acusación constitucional anunciada por la oposición, ya que, a su juicio, una Comisión Investigadora no tiene efectividad al no ser vinculante.

“El Presidente de Chile está vinculado a un hecho gravísimo, un enriquecimiento siendo Presidente“, reforzó.

Asimismo lo emplazó directamente: “Si él se define patriota, que por la Patria renuncie”.

Macrozona Sur

Sobre el incremento en los hechos de violencia en la Macrozona Sur, ME-O aseguró que no tiene miedo de visitar la provincia de Arauco y entregó una serie de propuesta para abordar el denominado conflicto mapuche.

En ese contexto, afirmó que sus propuestas en la materia tienen diferentes niveles: “Todo el problema político, que es una parte, que lo tiene que ver la Constituyente; por otro lado, todo el tema penal, policial, fiscales, persecución, robo de madera y compañía, el tráfico de drogas. El Código Penal tiene herramientas”.

Respecto a lo anterior, planteó que “los fiscales de Arauco sean electos democráticamente, porque parte del problema es que, uno, no tienen jefes y, dos, porque persiguen el delito por igual en Arauco y Antofagasta”.

Sobre la factibilidad de esa iniciativa, ME-O puso de ejemplo Estados Unidos, donde los fiscales presentan sus programas para ser electos.

Sobre el rol de las forestales en las zonas en conflicto, Enríquez-Ominami afirmó que el rubro no ha cumplido su promesa de sustentabilidad y de otorgar desarrollo a las localidades donde están emplazadas.

“Las forestales son claves en este modelo exportador, poco competitivo, con poco valor agregado, que exportamos cinco cosas: cobre, salmón, madera, fruta, vino tinto, turismo, eso somos. En tercer lugar, están las forestales, que son esenciales, pero ya sabemos que tiene un problema con el uso racional del suelo, problemas de seguridad también”, precisó.

Descartó que la presencia de militares permita mejorar la situación en la Macrozona Sur, ya que “nunca ha terminado bien. En 2019 en el Estallido Social ya quedó demostrado. No hay ninguna evidencia que demuestre que funciona”.

En esa misma línea, insistió que el Control de Orden Público es responsabilidad de las policías y el Código Penal alcanza para detener la delincuencia.

De igual forma, reconoció que hay bandas de crimen organizado, con tráfico de armas y narcotráfico. A su juicio, una medida efectiva para combatirlas es abrir los secretos bancarios.