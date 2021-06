Carabineros entregó detalles del ataque con armas de fuego que afectó a la tenencia de Contulmo, en la provincia de Arauco.

Al respecto, el coronel Juan Pablo Ureta, prefecto de Arauco, precisó que “afortunadamente al interior del cuartel no habían recurrentes, no habían niños, no habían personas”.

Ureta indicó que esta actitud “absolutamente premeditada e irresponsable pudo traer consecuencias insospechadas”.

Asimismo destacó que “afortunadamente no hay lesionados”.

“Hoy se han realizado peritajes para remitir toda la evidencia balística y de interés criminalístico a la Fiscalía Local de Cañete, a fin de continuar las diligencias para establecer la identidad de los autores de este vil ataque”, agregó el coronel.

Para finalizar recalcó que pese a lo ocurrido, la institución “mantiene intacto nuestro compromiso de protección, de servicio a todos los ciudadanos de la comuna de Contulmo”.

Ataque incendiario

El martes también se produjo un ataque incendiario que consumió tres inmuebles en el sector Butamalal de la provincia de Arauco.

Según lo informado por el cuidador del predio, unos 20 sujetos llegó al lugar, propiedad de la empresa Puelche Ltda., amenazaron al guardia y quemaron dos casas y una bodega.