Fue en los estudios de Radio Bío Bío en Concepción donde el intendente, Patricio Kuhn, y el Gobernador electo por la región del Bío Bío, Rodrigo Díaz, sostuvieron su primer encuentro tras las recientes elecciones.

Una cita previa incluso a la actividad oficial de este próximo sábado en la mañana. Un encuentro tenso, donde la polémica por el uso del edificio del Gobierno regional marcó la pauta en una conversación donde Díaz no guardó epítetos para la decisión del Ejecutivo de instalar al Gobernador Regional y su equipo en el tercer piso del edificio de calle Prat en la capital regional del Bío Bío.

“Me daría vergüenza estar defendiendo con estos argumentos de tan bajo nivel el hecho de saltarse la soberanía de la gente”, expuso el exintendente del Bío Bío.

Un emplazamiento al que Kuhn respondió, siendo interpelado en el momento por Rodrigo Díaz, en un momento álgido que marcó la entrevista, donde se establecieron claros contrapuntos respecto a la polémica ya señada.

Uno de los tantos momentos tensos de una entrevista donde Díaz emplazó a la máxima autoridad regional no sólo por el edificio, si no también por temas como la ejecución presupuestaria, instante en que el Intendente aseguró que no se restará de dialogar.

“Yo creo que con Rodrigo vamos a poder trabajar de manera conjunta, confío en aquello”, señaló Kuhn.

Sin embargo, Díaz respondió con un comentario final que deja abierta la puerta para nuevos desencuentros, manifestando que “espero recibir un gobierno con cuentas claras. Quiero saber por qué no se ha gastado el dinero de la región; necesito saber cuántos sumarios pendientes hay; necesito saber cuántos juicios pendientes hay; me gustaría saber cuánto dinero adeuda el Ministerio del Interior a el Gobierno Regional por gastos de operación”.

El encuentro en La Radio, el primero presencial entre ambos, antecede a lo que será la reunión de este sábado donde -de manera oficial- las dos autoridades regionales sostengan una próxima reunión de trabajo.