Tres sectores de Los Ángeles, región del Bío Bío, concentran la mayor cantidad de casos de coronavirus en la zona. En tanto, debido a la alta circulación viral y a la suspensión del cordón sanitario, la autoridad llamó a autorregularse.

El informe de la jornada anterior presentó más de 740 casos activos, mientras que según las cifras de las últimas 24 horas, Los Ángeles registró 94 nuevos, marcando 697 contagiantes.

Otras zonas que aumentaron fueron Cabrero con 7; Mulchén, Santa Bárbara y Quilleco con 6; Laja y Yumbel con 3; y Nacimiento, Alto Bío Bío y Tucapel con uno.

El delegado de la Seremi de Salud, Cristóbal Vidal, pidió a las personas que no habitan en la capital provincial, a no concurrir a ella si no es necesario, debido a la alta circulación viral.

“Tenemos un importante número de asintomáticos”, señaló.

Según el mapa de calor, hay tres sectores que conglomeran lugares que están concentrando una importante cantidad de casos, siendo la Población Lo Elvira y también Villa Los Profesores uno de ellos; también la Población O’Higgins; y finalmente Villa Los Ríos con Las Américas.

De igual manera, Vidal precisó que en la región a la semana epidemiológica número 23, “se registran 760 brotes activos, vale decir que tiene al menos uno de sus casos con cuarentena o aislamiento vigente, lo que contiene un total de 5 mil 993 casos asociados“. Cifras que evidenciarían una disminución respecto a la semana anterior.

En tanto, la provincia de Bío Bío concentra el mayor número de brotes activos con 324 superando a la provincia de Concepción que tiene 323.

La comuna de Los Ángeles es la que presenta el mayor número regional de personas que debido a brotes terminaron contagiadas, acumulando 15 mil 580.

Además, el delegado explicó que los del tipo familiar siguen liderando con un 75,6%, los laborales representan el 20,4%, en centros de salud un 1,9% y del tipo “otros” son el 2,1%.