Contra el tiempo está una angelina, quien por un cáncer debe operarse lo antes posible para retirar uno de sus riñones.

Sin embargo, la falta de camas UCI a causa del covid-19 la estaría impulsando a conseguir -al menos- 15 millones de pesos para hacerlo de manera particular.

Nora Gutiérrez tiene 60 años, y en el último tiempo ha sobrevivido a un infarto, un cáncer cervicouterino, y actualmente lucha contra la misma enfermedad que ataca su páncreas y un riñón.

Es por esto, que debe operarse lo antes posible para que aquel órgano sea retirado de su cuerpo, para no llegar a una metástasis, ya que actualmente el cáncer está en gran parte de su riñón, señaló.

El riesgo de la operación de Nora es producto de su estado cardiológico, ya que al ser una operación compleja y con sus problemas de salud, se deben tener todos los implementos para poder reaccionar.

Consultado el seremi de Salud, Héctor Muñoz, por la derivación de pacientes con otras patologías al área privada a causa de camas UCI, este respondió que este caso es una prioridad, pero que se da el postergar o derivar pacientes no urgentes, versus uno que inmediatamente -por ejemplo- necesite ventilación.

Además, Muñoz recordó que el sistema de las camas críticas son un sistema nacional, por lo que se usa la alternativa de traslados cuando la capacidad comienza a agotarse, ya que, por ejemplo, en el Hospital de Los Ángeles hasta este martes habían 2 camas UCI disponibles.

La mujer reconoció tener temor de no poder ser operada a tiempo, ya sea por el área pública o particular por la falta de dinero, y dijo que en el pasado soportó los dolores comprendiendo el contexto sanitario, pero actualmente no puede esperar, ya que lo que está en juego es su vida.