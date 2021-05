Cerca de $40 millones tendrá que pagar el municipio de Santa Bárbara luego de un juicio por despido injustificado respecto de 15 trabajadores.

El caso se refiere a quienes desempeñaron diferentes funciones en el hogar de menores “Residencia Padre Remigio Gubaro” de esa comuna, a través de un convenio entre el Servicio Nacional de Menores (Sename) y la casa edilicia el año 2013.

El objetivo era satisfacer las necesidades biopsicosociales de los niños en un ambiente personalizado y de buen trato, para subsanar la vulneración de los derechos al haber sido separados de sus familias.

Por lo anterior, el 1 de agosto de ese año se contrató a diversas personas, quienes serían chóferes, manipuladoras de alimentos, auxiliares técnico asistenciales o para la lavandería, mientras que otras personas se sumaron después con profesiones como educadoras de trato directo o trabajadores sociales.

En total, fueron 15 las personas que integraron el equipo y que recibieron en una última etapa contratos para prestar sus servicios a través de honorarios, lo que se hizo por última vez el 1 de noviembre del 2018.

Tras esto, el 18 de enero del mismo año se les comunicó por medio de una carta sobre el término del contrato, lo que regiría el 31 de ese mismo mes.

Fue por esto que iniciaron una demanda por despidos injustificados, la que obtuvo la sentencia en el juzgado de la comuna, pero que fue apelada tanto por nulidad como incluso en la Corte Suprema, siendo ambas rechazadas.

Por esto finalmente se determinó mantener la decisión tomada por el tribunal santabarbarino donde se fijó pagar las indemnizaciones correspondientes.

El abogado Vladimir González, que fue parte de este caso, argumentó que sus representados quedaron conformes, ya que se pudo demostrar un vínculo laboral que fue quebrado de manera injustificada.

“Nos tiene bastante contentos que se haya restablecido el imperio al derecho en el sentido de que llevaba arriba una situación de hechos bastante compleja con los trabajadores del hogar, quienes, durante bastante tiempo, estuvieron trabajando bajo vínculo laboral, como así lo estableció la sentencia. No obstante eso, la municipalidad los tenía bajo vínculo civil, es decir, con un contrato de prestación de servicios a honorarios. No obstante eso, todavía no se ha dado cumplimiento la misma”, sostuvo.

El profesional afirmó que son cerca de $40 millones los que deberá pagar el municipio de Santa Bárbara: “Habría que sacar el cálculo actualizado, porque esto se paga con intereses y reajustes, pero estamos hablando, me parece mucho, más de $40 millones que tendría que pagar la municipalidad a todos los trabajadores demandantes, esto por concepto de indemnización por año de servicio, a raíz de acogerse la acción de despido injustificado, indemnización sustitutiva de aviso previo, algunos feriados, los recargos legales que establece la ley cuando se despide injustificadamente a un trabajador”.

La Radio intentó conocer la opinión del municipio involucrado en este caso, pero de momento no ha sido posible.