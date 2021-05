Consejeros regionales del Bío Bío manifestaron sus dudas por el financiamiento del millonario proyecto Observatorio Bío Bío Internacional (OBI) de la Universidad San Sebastián, que fue aprobado en 2019.

La iniciativa, con un costo total de 625 millones de pesos, recibió un financiamiento por parte del GORE de 498 millones de pesos. El objetivo final es entregar una estrategia que permita fortalecer el proceso de internacionalización de la región del Bío Bío.

Sin embargo, en conversación con BioBioChile, cores acusaron falta de información sobre los avances del proyecto, pese a que se les entregó anticipadamente todo el presupuesto. Asimismo, muestran sus dudas por la pertinencia de la iniciativa, pensando en que existe un organismo como ProChile, que se dedica precisamente a la promoción de los productos chilenos en el exterior y asesorar a las empresas chilenas.

Uno de quienes planteó sus reparos fue el consejero Patricio Lynch, quien evidenció su preocupación y recelo, especialmente por la entrega anticipada del presupuesto.

“Lo único que tenemos es un informe que lleva más de un año de trabajo, que a mí en lo particular no me deja satisfecho, porque encuentro que es un informe muy general, poco específico que no apunta a los objetivos de elaborar esta estrategia que ellos diseñan como objetivo global”, reclama.

Entrega de presupuesto adelantada

Según información emanada de la Unidad de Tesorería del Gore, a la Universidad San Sebastián se le entregaron 175 millones de pesos en octubre de 2019 con cargo al Proyecto Observatorio Internacional Bío Bío, OBI, y en enero pasado, se le entregaron 323 millones 600 mil pesos, que corresponden al presupuesto total asignado al proyecto, que debe terminar en octubre de 2021.

La USS hizo una presentación del proyecto el 3 de noviembre del año pasado al Consejo Regional, donde detallaron las actividades relevantes que contempla la iniciativa. Sin embargo, debido a la falta de información concreta, deberán comparecer nuevamente el 12 de mayo en la comisión de fomento del Consejo Regional.

En efecto, el tema no solamente involucra a la USS, sino que además desde la Intendencia Regional se están recopilando los antecedentes para ver en qué están los diversos proyectos que se han aprobado.

“Se instaló una preocupación como CORE, queremos saber si se están cumpliendo los plazos, cuánto plata se ha entregado, cuántas cuentas se han entregado desde las Universidades que recibieron estos recursos, si se han entregado los productos comprometidos”, afirma Lynch.

“Y respecto de este proyecto de Observatorio, ahí tenemos doble preocupación, una que nos acercamos al plazo final, estamos a cinco meses, y cuando pedimos un informe como éste, el Gobierno Regional nos manda una minuta que es la misma que mandó la Universidad y no dan respuesta a las preguntas que les hicimos”, critica.

Dentro de los cuestionamientos, además está la pertinencia de la iniciativa, pensando en que existe un organismo como ProChile, que se dedica precisamente a la promoción de los productos chilenos en el exterior y asesorar a las empresas chilenas.

Este organismo, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, cuenta además con una red nacional de 16 Direcciones Regionales ubicadas en cada una de las regiones del país y con una red externa formada por 56 Oficinas Comerciales ubicadas estratégicamente en los mercados más importantes del mundo, para facilitar la exportación de productos chilenos.

El presidente del Consejo Regional del Bío Bío, Patricio Lara, en tanto, señala que si bien mes a mes los proyectos deben informar cómo van sus avances, a raíz de esta situación, le pedirán a la USS que vaya a exponer nuevamente, para aclarar algunas dudas con ellos directamente.

“La información que manejamos es que este proyecto ha ido avanzando, ha tenido una buena recepción. Igual queremos conocer mayores datos, porque los datos que nosotros tenemos son del 3 de noviembre del año pasado, y es por eso que he solicitado que vengan a exponer en la Comisión de Fomento Productivo de mayo, para poder tener tener la información más actualizada de los avances que tienen a la fecha, y también tener claridad desde el Gobierno regional las transferencias que también se les han hecho hasta esta fecha”, indica.

“Hasta el 3 de noviembre, con la información que ellos nos estaban entregando, se estaban cumpliendo los objetivos. Hoy día no podría decir si hay cumplimiento porque no tenemos la información actualizada”, añade Lara.

Comisión de fiscalización

Por lo mismo, en una de las últimas reuniones del Consejo Regional se acordó activar la comisión de fiscalización para investigar esta situación.

“Esperamos que todo sea correcto, porque las instituciones que participan en esto son instituciones serias, de prestigio centenario, de manera que uno no tiene por qué dudar que las cosas estén malas, pero de todas maneras, como son fondos fiscales, sometidos al escrutinio fiscal, particularmente de la Contraloría General de la República, nosotros tenemos que también ejercer las instancias de vigilancia que nos corresponde”, concluye Lynch.

El Consejo Regional firmaron recientemente otro convenio de colaboración con las universidades de la región que son parte del Cruch, para tener asesoría técnica en variadas materias.

“Hay temas técnicos que nosotros no manejamos porque naturalmente tenemos diferentes profesiones, y en ese sentido, este convenio con las cuatro universidades más grandes de la región, que son la Católica (UCSC), la U. de Concepción (UDEC), la UBB y la Santa María (UTFSM), para que ellos nos puedan asesorar técnicamente en algunas materias y en algunos proyectos FIC, en tantos temas donde tenemos que tomar decisiones y no tenemos la expertiz técnica”, señala.

Los expolíticos del proyecto

Al revisar la documentación disponible en Transparencia Activa, destacan un par de nombres involucrados en el Obervatorio Internacional: Luciano Parra -quien fue coordinador del proyecto- y Hugo Cautivo, ambos ligados en el pasado al Gobierno Regional.

En el caso de Parra, se desempeñó como jefe de la División de Planificación y Desarrollo del Gobierno Regional durante la administración de Rodrigo Díaz como intendente. Mientras que Cautivo fue seremi de Transportes y expresidente del Core del Bío Bío.

Ambos emiten boletas de servicios que van desde los 200 mil pesos al millón de pesos:

En esos pagos, aparece una empresa externa de asesoría -Eqos- que según el Registro Central de Colaboradores del Estado y Municipalidades, su representante legal es Eduardo Quezada Fuentes y su director es Víctor Campos Sandoval, quienes emitieron facturas por una media de 7 millones de pesos para el proyecto, alcanzando una suma total de 70 millones ($70.975.850), según se detalla en los 16 informes mensuales enviados al GORE.

Al respecto, tanto Lynch como Lara le bajaron el perfil a la presencia de Luciano Parra y Hugo Cautivo, principalmente porque no hay un impedimento legal.

“No son funcionarios nuestros, son funcionarios de la Universidad y ellos ven a quién colocan en esto, porque ellos hacen una presentación como Universidad, y por lo tanto no nos corresponde a nosotros ver si hay un nexo poco ético, eso no nos corresponde examinar. Además que el encargado del programa es Gonzalo Sanhueza Palma”, enfatiza Lynch.

“Nosotros no tenemos atribuciones para restringir la contratación de alguien por haber trabajado o haber estado en alguna institución. Eso no está dentro de nuestras atribuciones como Gobierno Regional, eso queda a discreción de quién ejecuta el proyecto. Lo que sí podemos pedir que las personas que han sido contratadas, conocer bajo qué parámetros han sido contratadas y si están dentro de los perfiles, pero no podemos restringir la contratación de personas”, argumenta por su parte Lara.

USS: un proyecto en ejecución

Consultados al respecto, la Universidad San Sebastián respondió a través de una declaración donde explican que el proyecto no plantea la creación de una institucionalidad distinta, sino que la generación de una propuesta de estrategia.

“Todos estos esfuerzos se encauzarán a través de un instrumento de planificación territorial que la universidad está diseñando para la región gracias a la confianza del Gobierno Regional. Estos avances se están socializando con diversos actores, incluido el mismo ProChile”, agregan.

Respecto de la contratación de personal, desde la casa de estudios indican que por ser un proyecto que implica las tres provincias de la región, en su formulación se dejó claramente establecida la necesidad de la contratación de personal, cual fue aceptado y aprobado por el CORE. Aunque, destacan que producto de la pandemia se contrató a un número menor de personas que las definidas en el proyecto original.

Así también, recalcan que se trata de un proyecto aún en ejecución, por lo que actualmente se encuentran en etapa de confección de la propuesta.

Y en relación a Eqos, desde la USS aseguran que por la magnitud del proyecto, se subcontrató a esta consultora para realizaciones audiovisuales, soportes digitales, prestaciones comunicacionales y servicios de relacionamiento.

“La participación de Eqos comenzó con el programa y culminó en el mes de marzo de este año”, señalan.

Por otro lado, informaron que Luciano Parra ya no participa en ningún proyecto de la universidad, a diferencia de Hugo Cautivo, quien continúa ligado como “consultor para un aspecto específico de este proyecto, atendida su experiencia”.

Sobre la entrega total del presupuesto, incluso antes de que termine el plazo, la USS afirma que esto obedece estrictamente a un asunto de ejecución presupuestaria del Gobierno Regional.

“Al inicio del programa, y como es habitual en proyectos del ámbito público, se entregó una primera remesa que permitió el funcionamiento en una primera etapa del proyecto. En noviembre de 2020, nuestra contraparte técnica nos señaló que debíamos solicitar en un oficio dirigido al Gobierno Regional la siguiente remesa, necesaria para la ejecución del programa, cuyo monto se trasfirió en enero de este año a la cuenta particular del proyecto”, dice.

“Cabe señalar que todos estos recursos han sido rendidos en oportunidad y conformidad a la contraparte técnica del Gobierno Regional, encontrándose a la fecha todos aprobados y sin observaciones”, concluyen.

El Consejo Regional del Bío Bío entrega millonarios fondos para iniciativas que vayan en beneficio de la zona, a través del Fondo de Innovación para la Competitividad, FIC.

El último lote en aprobarse, fue en 2019 donde 15 proyectos fueron recomendadas por una comisión de evaluación técnica, propuesta que fue aprobada por unanimidad por el Consejo Regional, abordando rubros como el Hídrico, Turismo, Agro Industria, Educación y Medio Ambiente, por un total de 5 mil millones de pesos ($5.012.762.919).