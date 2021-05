Una fiesta clandestina en una casa abandonada dejó 33 personas detenidas en Concepción, en la región del Bío Bío.

El dueño del inmueble, quien reside en otro lugar, aseguró a Carabineros que desconocía la realización del evento.

El bullicio sin fin provocó enorme molestia a los cercanos a un domicilio abandonado de calle Prieto en Concepción, donde desconocidos se reunieron para celebrar una fiesta, vulnerando la normativa sanitaria y el toque de queda.

Carabineros de la Segunda Comisaría y personal sanitario llegaron al punto donde bailaban más de 30 personas, sin consideración alguna por el distanciamiento físico, comentó el capitán John Brown.

Cuando los Carabineros iniciaron las averiguaciones acerca de quién era el organizador o dueño del inmueble se llevaron una sorpresa.

No se cobraba entrada ni se vendía alcohol, lo que no quiere decir que no consumieran cervezas u otro tipo de bebida alcohólica.

Entre las diligencias se indaga si el organizador del encuentro ilegal o alguno d ellos participantes, posee un vínculo de amistad o parentesco con el propietario de la vivienda.