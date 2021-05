El candidato independiente a gobernador del Bío Bío, Rodrigo Díaz, se refirió la noche de este domingo a los resultados preliminares del conteo de votos en la zona.

“Estoy obteniendo una clara primera mayoría relativa en la votación de gobernadores regionales, a una distancia muy significativa respecto de quienes me siguen”, comentó.

Afirmó que de acuerdo a las cifras, “pareciera que vamos a tener que enfrentar el día 13 de junio, a la candidata que representa al Gobierno de Piñera, a la señora Flor Weisse, y bueno vamos a trabajar con toda la convicción”.

Enfatizó a su vez en que su proyecto se enfoca en “entregar una solución a los problemas de la gente”.

“La buena política, sin descalificaciones, sin malas prácticas, está dando un tremendo paso y me alegra mucho encabezar ese proyecto”, agregó y señaló que está “muy confiado”, sin embargo, “eso no significa que no voy a trabajar”.