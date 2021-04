1.200 millones de pesos aprobó el Consejo Regional del Bío Bío para financiar la fecha mundial del Rally Mobil, que, ahora, finalmente, se descartó por la FIA.

Tras un arduo debate, en octubre de 2019, la instancia regional decidió visar 2.500 millones de pesos que sustentaban un plan bianual de actividades que incluía la realización del evento tuerca, el festival de Dichato y captación de cruceros internacionales en Talcahuano.

Del plan solo se pudo realizar la actividad musical dichatina en el verano de 2020, lo demás…, se lo llevó la pandemia.

¿Qué ocurrió con los recursos?

La información aportada por la Dirección Regional del Servicio Nacional de Turismo del Bío Bío sólo gastó lo correspondiente al Festival de Dichato de 2020, cuyo ítem fue solicitado como remesa al Gobierno Regional del Bío Bío, es decir, menos de la cuarta parte de los recursos aprobados.

Lo restante, no llegó a las arcas de Sernatur, porque las actividades no se realizaron y no hubo remesas. Lo mismo en el caso del rally, cuyo monto tampoco alcanzó a llegar a la productora del evento, cuya representación la tiene Felipe Horta.

Sin embargo, al Sernatur le quedó un vacío que será difícil de llenar, pero lo intentará.

Según la directora regional del Bío Bío, Natalia Villegas, con eventos de la misma envergadura y tipo que los que se “cayeron”, pero la decisión debe ser compartida con el Consejo Regional del Bío Bío, quienes deben aprobar el financiamiento para un nuevo plan turístico regional.

Algo que estaría lejos de ocurrir, por lo menos así lo aclara el presidente del Consejo Regional del Bío Bío, Patricio Lara, quien aseguró para la aprobación en general de los siempre escasos dineros regionales priorizan proyectos que van “a la vena” de la reactivación económica local, principalmente, en iniciativas comunales que capten la mayor cantidad de mano de obra.

Difícil tarea

La directora regional de Sernatur, Natalia Villegas, reconoce que será complejo convencer a los consejeros regionales acerca de la necesidad de aprobar un nuevo paquete de actividades para el área.

“Ese programa está en ejecución este año. Todos los programas reciben remesas durante el año y así se van ejecutando actividades. Con la cancelación de la fecha del rally mundial no recibimos esa remesa, como no estaba confirmado, a nosotros no nos pasaron los dineros del rally. No se ha transferido esa plata del Gobierno Regional, pero sí está aprobada”, dijo Villegas.

Villegas asegura que apenas supieron que no se realizaría la fecha mundial, inmediatamente se pusieron a trabajar en definir una actividad que sea similar, que tengas las mismas características del rally.

“Lo que estamos haciendo es analizar qué actividad podemos patrocinar para poder presentar ante el Core. No tenemos que perder los 1.300 millones de pesos y por eso tenemos ir a presentar un proyecto de similares características, con los mismos requisitos y que también retribuya la misma cantidad de ingresos, pero bajo las condiciones sanitarias que tenemos hoy”, agrega la directora regional.

Según Sernatur, la apuesta de la fecha del rally pasaba por una retribución económica a nivel local, como asegura se vio en la actividad de 2019.

“Hay varias alternativas, no es algo que tenemos cerrado, pero tiene que ser presentado al CORE, tener mediciones de impacto, de cuánto va a retornar a la región. No es tan fácil, es una tarea compleja. Pero, nos ilusionamos con eso”, añadió Villegas.

Reactivar turismo de negocios

Sernatur planea reactivar el turismo de negocios en Bío Bío en septiembre, por lo tanto, el evento deportivo a proponer sería programado para fin de año.

Sin embargo, lo del rally no será la única modificación que se propondrá al Consejo Regional del Bío Bío, también se incluirá una modificación en el festival que se realizaba en Dichato, post 27-F.

Sobre el certamen musical, Sernatur propondría hacer otro evento en junio o julio, online y de corte internacional, pero con otro domicilio en el Bío Bío, en otra localidad, fuera de Dichato.

Lo anterior, también requiere respaldo del Core Bío Bío.

“Este Fndr tiene 24 meses de ejecución, tenemos tiempo y lo que pedimos es más tiempo. Hoy, por la pandemia, lo que nos motiva es a preparar a nuestros empresarios turísticos por la reactivación”, dijo Villegas.

Para mediados de abril se espera realizar la presentación ante el Core.

Negativo escenario

El problema para Sernatur estará en el Consejo Regional, su presidente, el RN Patricio Lara, anunció que no habría disposición a aprobar el traspaso de esos recursos, bajo el escenario actual.

“Cuando aprobamos recursos, una de las cosas que nos preocupa, sobre todo en eventos turísticos, en el retorno que dejan. Eso se ve en el flujo que genera y eso es lo que nos interesa. Pero, en estos momentos, ese retorno no existe”, dijo Lara.

Y puso la lápida.

“Nosotros no estamos disponibles a volver a aprobar recursos en la medida que no aseguren retorno. Cualquier recurso que hoy aprobamos en el Core nos interesa que apunte a reactivación económica, especialmente en el área turística o gastronómica, cosa que no vamos a hacer con este tipo de eventos”, destacó.

“Si se van a hacer eventos en que hay que hacer burbujas sanitarias, donde no se va a ver el retorno, no estamos disponibles para aprobar recursos”, añadió el consejero regional de Chile Vamos.

Lara especificó que el Core Bio Bío está financiando programada FRIL, que son proyectos “inyección a la vena” para las comunas, que se traducen en la construcción de sedes sociales o plazas y que implican contratación de personas.

En suma, de mundial nada, pero mucho de local. Así las cosas, cuando no hay torta con crema, las tostadas como consuelo, parece que no tendrán lugar.