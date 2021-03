Pasadas las 10:00 horas de este sábado, la Seremi de Salud del Bío Bío llegó a la Plaza de la Independencia de Concepción para realizar un adelanto de lo que serán las estrictas fiscalizaciones que partirán el lunes 15.

En una hora, la entidad cursó 30 sumarios sanitarios, confirmó a Radio Bío Bío el seremi Héctor Muñoz, quien catalogó la cifra como “muy alta”.

“Las personas no están teniendo el cuidado de tener el permiso correspondiente, no tienen el contrato de trabajo o simplemente no sacan permiso y eso es una situación delicada para lo que estamos viviendo como región”, dijo.

En esa línea, Muñoz recordó que el Gobierno junto a personal de Fuerzas Armadas y de Orden reforzará los controles y advirtió que, en caso de ser reincidente, una persona se arriesga a ser sancionada con multas “muy altas”.

De acuerdo a Muñoz, para transitar de manera legal durante esta cuarentena una persona siempre debe portar su cédula de identidad, su permiso de desplazamiento general o el permiso único colectivo, más el contrato de trabajo.

Covid-19 imparable

Actualmente, la pandemia se expande sin control en la región del Bío Bío.

Ayer viernes, el Ministerio de Salud reportó un récord total de casos nuevos, con 960 contagios; lo que llevó el total de pacientes activos a 4.709, otro máximo para la zona.

Por ello, las autoridades locales anunciaron la implementación de 11 puntos de control en los límites de ingreso y salida hacia Concepción.

La medida comenzará a regir desde el lunes 15 hasta el viernes 19 de marzo, para luego ser evaluada durante el fin de semana.