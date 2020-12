La noche de este miércoles, fuentes de Radio Bío Bío confirmaron que el ministro de Salud, Enrique Paris, no visitará la región del Bío Bío mañana jueves.

El periplo estaba pactado para que el titular del Minsal se interiorizara acerca de la compleja situación sanitaria de la zona y, además, del estado de salud de Carlos Grant del Río.

El director del Servicio de Salud de Concepción está internado en el Hospital Regional producto de una neumonía derivada de la covid-19.

¿La razón? En parte, esto se gatilló tras los anuncios del Gobierno acerca del inicio de la vacunación contra el virus, luego que el Instituto de Salud Pública aprobara la inmunización.

Sumado a otras situaciones, Paris finalmente no llegará al Bío Bío. No obstante, el ministro podría realizar el viaje en fechas posteriores, aunque no hay nada claro al respecto.