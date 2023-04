Durante el mediodía de este martes, el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso evacuó a más de 90 personas desde un jardín infantil ubicado en Manuel Río Frío con Alcalde Barrios.

De acuerdo con información de personal de Bomberos, una cámara desengrasadora de una cocina provocó la evacuación de 90 personas. Entre estos, 65 niñas y niños del Jardín Infantil Tokerau.

A causa de esta situación, hasta el lugar llegaron varias unidades de emergencia.

En un principio se reportó la presencia de un fuerte olor a gas. Sin embargo, luego se confirmó que se trataba de materia orgánica en descomposición.

Descartan emanación de gas en cañerías

La directora del jardín infantil evacuado, María José Pizarro, explicó la situación que obligó a evacuar a los niños y niñas del recinto, así como a adultos del sector.

“Sentimos a eso de las 11:30 horas olor a gas en los segundos pisos, por lo que se activó el protocolo de seguridad de los niños, hasta la zona de seguridad externa que tenemos establecida”, detalló.

“Bomberos llegó al jardín infantil, verificó si efectivamente la emanación de gas era cierta, y efectivamente no hay emanación de gas de las cañerías, pero sí de las cámaras desengrasadoras”, aseveró.

Por ello, “tuvimos que evacuar hacia la zona de seguridad para evitar cualquier intoxicación en los adultos, así como en niños y niñas”.

Además, agregó que no se registró ninguna persona intoxicada producto del olor. No obstante, aseguró que no es la primera vez que ocurre esta situación.

“No es primera vez que ocurre, ya que la cámara colapsa. Se limpia, pero tiene una cierta cantidad de tiempo para poder mantenerla y limpiarla constantemente”, agregó.

Al respecto, sostuvo que personal bomberil abrió dichas cámaras, las revisó y, tras realizar las mediciones, verificó los altos niveles de ácido sulfúrico y su toxicidad.

No es primera emergencia que afecta al jardín infantil Tokerau de Valparaíso

De esta manera, informó que se decidió suspender la jornada por orden de Bomberos, para así realizar las limpiezas correspondientes a dichas cámaras y evitar futuras suspensiones.

Por su parte, el capitán de Bomberos, Ángelo Pradones, quien estuvo a cargo de la emergencia, enfatizó en que esta situación es “relativamente habitual” en los jardines infantiles.

“No se encontraron gases combustibles peligrosos o nocivos para la salud. Sí tenemos un problema con una cámara desengrasadora, que es relativamente habitual en jardines”, precisó. Por esto, “decidimos con la dirección suspender la jornada en la tarde”, señaló.

Lo anterior, “obviamente, para que procedan con la limpieza y así evitarle problemas a los niños a futuro en las jornadas que vienen”, replicó.

En ese contexto, recalcó que no se trató de una emanación u olor a gas, sino que de “materia orgánica en descomposición”, nada relacionado a gas licuado.

Además, subrayó que el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso ha concurrido en más de una ocasión por la misma emergencia al Jardín Infantil Tokerau.

Hasta el cierre de esta nota, no se han reportado personas afectadas por la emanación de olores.